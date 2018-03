Sportvelden in De Marne worden opgeknapt

Al wekenlang bieden de meeste sportcomplexen de gemeente De Marne een troosteloze aanblik. Was het eerst de overvloedige regenval die de velden onbespeelbaar maakten. Sinds deze week doet een late winterse koudegolf daar nog een schepje bovenop al ziet het er, door een aanstaand onderhoudsplan, naar uit dat voor de toekomst de grootste problemen voorbij zullen zijn.Voor besturen, technisch kader en spelers van veel verenigingen wordt het seizoen 2017-2018 steeds meer een dramatisch seizoen. De verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden wordt alleen maar groter en waar volgens velen niet alleen de weersomstandigheden maar ook de KNVB en de gemeenten debet aan zijn. Een rondje langs wat betrokkenen leert dat er in veel gevallen naar de laatste twee gewezen wordt. In Zoutkamp baalt trainer Marinus Siekman behoorlijk van het verloop van de competitie. ,,Samen met Z.E.C en Ezinge hebben wij nog maar negen duels gespeeld tegenover sommige teams die al dertien duels hebben afgewerkt. Dat betekent dat wij er niet aan ontkomen dat we straks in april doordeweeks moeten spelen want we moeten allemaal weer op tijd klaar zijn. We zijn laat in september begonnen maar op 26 mei staat de laatste reguliere speelronde gepland. Je weet nu al bijna zeker dat er ook in het weekend van 3 en 4 maart niet gespeeld gaat worden. We krijgen namelijk nog een vorstperiode die de velden er ook niet beter op gaat maken. Als ik naar het hoofdveld in Zoutkamp kijk dan krijg je bijna tranen in je ogen. Voor we daar weer op kunnen spelen moet het veld eerst gerold worden. En dat moet dan niet gaan gebeuren met zwaar materiaal maar met rollers die het veld niet nog verder vernielen,” aldus Siekman die wat dat laatste betreft bijval krijgt van FC LEO-bestuurslid Eddie Tammens. ,,Als vereniging wil je natuurlijk dat je velden goed worden onderhouden. De Gemeente De Marne heeft dat uitbesteed aan een extern bedrijf en die niet zijn zich gespecialiseerd. Daarnaast heeft onze regio ook nog eens de pech gehad dat we de laatste maanden extreem veel regen hebben gehad. Dat samen heeft er voor gezorgd dat wij al een aantal wedstrijden moeten inhalen. Dat zal doordeweeks moeten gebeuren want de KNVB wil ook dit jaar weer op tijd klaar zijn met de competitie. Iets wat in mijn beleving van de zotte is omdat een competitie, die pas in september is begonnen, eind mei klaar moeten zijn. Ik zou, gezien de extreme weersomstandigheden die we hebben gehad en nu nog hebben, graag zien dat het seizoen met een paar weken verlengd zou worden. Want op doordeweekse avonden spelen scheelt je ook nog eens een behoorlijk stuk aan inkomsten uit de kantine.” Dat laatste is natuurlijk ook iets wat in Eenrum waar het hoofdveld al langer voor grote problemen zorgt verteld voorzitter Jannes de Vries. ,,Dat is inderdaad zo. Maar we moeten ook niet vergeten dat we voor de winterstop extreem veel regen hebben gehad. Regen wat er vaak voor zorgde dat duels afgelast moesten worden maar er ook weleens duels werden gespeeld die eigenlijk afgelast hadden moeten worden.” De laatste woorden worden bevestigd door Kor Berghuis die als wethouder sportzaken van de gemeente De Marne verantwoordelijk is voor de in totaal vijftien voetbalvelden in zijn gemeente. ,,Dat aantal aan velden is groot wanneer je kijkt naar het aantal van ongeveer 800 leden die de vijf verenigingen in totaal hebben. Wanneer je dat namelijk vergelijkt met VV Winsum, waar men ongeveer 1100 leden heeft, is dat een enorm verschil. Daarom kijk ik als wethouder ook richting de KNVB die op het gebied van afgelastingen toch een paar niet de juiste keuze heeft gemaakt. Dan liet men het besluit om tot afgelasting over te gaan aan de clubs waar toen weleens een verkeerde keuze is gemaakt. Ik zal niet ontkennen dat er in het onderhoud weleens een fout is gemaakt maar alleen naar de gemeente kijken gaat mij te ver,” aldus de wethouder die in samenwerking met de vijf verenigingen in zijn gemeente wel tot actie is overgegaan. ,,In het regelmatig overleg met de vijf clubs is besloten dat de gemeente een extern bureau de sportcomplexen gaat onderzoeken en we dan gezamenlijk tot een onderhoudsplan komen. In samenspraak met alle betrokkenen zullen we de velden dan gaan aanpakken waarbij we heel duidelijk gaan kijken waar de grootste problemen liggen. Dus de opmerking dat de gemeente De Marne te weinig doet op het gebied van het onderhoud van de sportvelden is niet terecht al weet ook ik dat iets altijd beter kan.”