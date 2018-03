Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 64

Nog precies 36 dagen en voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 64 en vandaag, zaterdag 3 maart, nog precies 36 dagen tot het jubileum van de v.v. Eenrum. Een dag eerder, was ik op bezoek bij Eenrum-voorzitter Jannes de Vries en kwam de foto die op deze vrijdag even ter sprake. Beide hadden we het idee dat we deze foto al eerder voorbij hadden zien komen en wat prima zou kunnen. Want voor het samenstellen van het jubileumboek rond het honderdjarig bestaan van de v.v. Eenrum hebben we ondertussen samen al de nodige foto’s bekeken . Het bijzondere aan foto 64 is dat het jongetje links onder nu vanuit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen meewerkt aan het jubileumboek. Klaas heeft ondertussen al een artikel geschreven en van zijn hand zal ook het interview met Cornelis Rijzinga zijn.