Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 61

Nog precies 40 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 61 en nog 40 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum laat een foto zien waar ik een aantal personen op herken. Zo is de voetballer die als tweede van rechts op de foto staan Bene Wierenga die bijna niets veranderd is. Naast Bene staat Jan ‘Kelly’ Smit. Van Jan weet ik als voetballer weinig. Wel weet ik dat Jan als drummer lid was van de drumband van Orpheus en een aardig stukje kon drummen. Aan de linkerkant in zijn burgerkloffie zou Han Matthijs kunnen zijn. Han was namelijk een leeftijdgenoot van Bene en ik weet dat beide ook samen naar motorcrossen , die elders in het land werden georganiseerd, gingen. De derde van links zou Jans Huizinga kunnen zijn maar eigenlijk weet ik niet zeker of de in december overleden Jans wel gevoetbald heeft. Op de voorste rij herken ik drie personen. Uiterst links zit Jaap Werkman die als jeugdleider/trainer veel Eenrumers de eerste beginselen van de voetbalsport heeft geleert. Naast de trainer/leider zit Reinder Meijer wat voor mij nog steeds een van de spitsen is die Eenrum heeft gehad. Tweede van rechts zit Dik Torrenga, de vader van René, Ard en Erik. Dik was een prima voetballer maar ook een prima muzikant want wat zijn ogen op het muziekpapier zagen speelde hij met zijn handen en zijn blaasinstrument