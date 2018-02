Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 58 en 59

Nog precies 41 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Vandaag nog 41 dagen tot het honderd jarig jubileum maar eerst nog even de foto’s , in twee blokken, van de vier dagen hiervoor.Foto 58 laat Milan Rutkowsky in actie zien tegen een tegenstander in de kleuren die in onze regio niet echt gedragen worden. En daarom denk ik dat de foto een spelmoment is uit het bekerduel tegen Asser Boys is en die door de Eenrumers na strafschoppen werd verlorenFoto 59 is een foto van bijna dertig jaar geleden toen er vanuit Eenrum een groep voetballiefhebbers naar het EK-duel Nederland-Rusland tijdens het EK ’88 ging. Op de foto zijn herkenbaar de in het oranje geklede Wim Nubé jr. en Tonnis van der Laan en de met een oranje pet getooide Wim Rijzinga