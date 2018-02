Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 56 en 57

Nog precies 41 dagenen de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Vandaag nog 41 dagen tot het honderd jarig jubileum maar eerst nog even de foto’s , in twee blokken, van de vier dagen hiervoor.Foto 56 laat ons een aantal vrijwilligers zien die in de bloemen worden gezet omdat ze een groot aandeel hadden in de realisatie van een vernieuwd onderkomen voor de roodbaadjes en die 2002 werd gerealiseerd en waar als de personen die ik herken, Johan Bos, Piet Huizinga , Jans Meije, Koos Bottema en Wim Nube jr een rol in hebben gespeeldFoto 57 heeft voor mij niet veel herkenbare gezichten maar eentje herken ik direct en dat is Martin Woltman. Martin mag, samen met zijn broer Niels en Johan Willemsen, als de grote inspirators achter het meisjes/vrouwenvoetbal in Eenrum worden gezien. Dit heeft de tegenwoordig in Groningen ruim achttien jaar gedaan maar na zijn verhuizing naar Groningen is hij actief geworden binnen de damesafdeling van de v.v. Gorecht.