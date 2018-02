Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 55

Nog precies 46 dagenen de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 55 en nog 46 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum. Foto 55 is een foto waarop duidelijk te zien dat er toen de foto werd gemaakt er nog geen eenheid van tenue was. Het grappige aan deze foto is dat wanneer je goed kijkt er toch een aantal bekenden op staan. Althans, dat denk je. Iemand waar geen discussie over kan bestaan is elftalleider Sicco Schut. Sicco was in latere jaren herkenbaar aan een helblauw trainingspak maar draagt op deze foto nog een exemplaar die ik mij niet kan herinneren. Veel bekenden staan er verder niet op deze foto maar toch denk ik er twee te herkennen. Op de achterste rij is de derde van links volgens mij Wim Nubé die in Eenrum Wim Nubé Sr wordt genoemd. Dit omdat er nog een jongere naamgenoot rondloopt die daarom in de volksmond Jr wordt genoemd. Een andere oud-Eenrumer die ik denk te herkennen is op de achterste rij helemaal rechts Klaas van Erkel. Klaas en Wim schelen in jaren niet heel veel dus wat betreft zou het prima dat de beide tegenwoordig in Groningen wonende oud-voetballers samen op deze foto staan