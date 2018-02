Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 45 en 46

Nog precies achtenvijftig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 55 dagen en dan kunnen we het honderdjarig jubileum van de v.v. Eenrum vieren en ondertussen zijn we al aangekomen bij foto 46 en hadden we gisteren foto 45. Beide foto’s zijn twee elftalfoto’s waar foto 45 er eentje is vanuit de beginperiode van het vrouwenvoetbal en foto 46 er een is van een juniorenteam. Wat de foto’s echter ‘gelijk’ maken is dat op beide foto’s Ger Dijkstra te herkennen is. Dat is op zich niet vreemd want de in Mensingeweer geboren Ger Dijkstra is door de jaren heen behoorlijk actief geweest voor de voetbalvereniging Eenrum. Niet alleen als trainer/leider van de diverse teams maar ook op bestuurlijk niveau is er een aantal keren een beroep op de ook nog eens tegenwoordig oud-voetballer gedaan.