Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 43

Nog precies achtenvijftig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 43 en nog 58 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum. Na een aantal dagen van verschillende fotocollages gaan we nu weer verder met enkele foto’s. Zo is foto 43 een foto waar ik alle spelers wel van ken. Links bovenaan staat trainerwat toen een van de eerste echt betaalde jeugdtrainers van de vv Eenrum was. Naast Rik staat mijn broertjedie het nog vaak heeft over de periode met Rik als jeugdtrainer. Naast Herman staatdie ik mij nog als een razendsnelle linksbuiten kan herinneren.is de volgende op de foto en Peter is nog steeds een van de stuwende krachten achter het derde elftal van Eenrum.moet de volgende op de foto zijn. Erik was in zijn voetbalperiode een ijverige verdediger maar stopte al vroeg met voetballen.was een hardwerkende spits in dit team van A-junioren.was de doelman die vaak fantastische reddingen liet volgen door iets minder geslaagde acties maar waar wel meer doellieden last van hebben.was elftalleider van dit team en speelde zelf in deze periode voor het eerste elftal.Linksvoor zit volgens Hermanwaar ik dacht dat het Edward Wiersum was, Naast Sicco zit het broertje van Fokke,die ik mij herinner als een lastig te passeren vleugelverdediger.is de volgende volgens mijn ‘bron’ en de volgende isals oudste van de drie broertjes Torrenga.is de volgende op de foto en ook Harm is nog steeds actief als speler van het derde elftal. De voetballer naast Harm is Johan Bos die ook als doelman aardig wat duels voor Eenrum heeft gespeelt. Theo van der Horn is de laatste in de rij van dit A-elftal waar vreemd genoeg niet heel veel spelers van in het eerste elftal hebben gespeeld.