Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 36

Nog precies vijfenzestig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 36 en nog 65 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum. Foto 36 is een spelmoment uit de enige nog overgebleven derby in het zondagvoetbal op het Hogeland. In vroegere tijden was er de derby tussen Hunsingo en Eenrum die in vooral Eenrum en Winsum tot de verbeelding sprak. Maar na het ter ziele gaan van het zondagvoetbal in Winsum is die derby een gepasseerd station wat niet meer zal terugkeren. Waar een duel van Warffum tegen Eenrum of Kloosterburen als een streekderby wordt gezien is het een duel tussen Eenrum en Kloosterburen een echte derby. Daar zit nog een gezond stukje rivaliteit tussen in een wedstrijd waar bij mooi weer nog steeds een groot aantal toeschouwers op af komen.