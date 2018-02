Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum foto 33 en 34

Nog precieszesenzestig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenFoto 35 en nog 66 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum. Precies eender dan gisteren ook vandaag geen teamfoto of een foto van bijvoorbeeld een spelmoment. Was het gisteren een foto van een oorkonde die Lammert Bakker kreeg omdat hij in 1970 precies 25 jaar competitievoetbal voor de voetbalvereniging Eenrum had gespeeld , vandaag komen de kaarten in beeld die Jan Dijkstra als consul kreeg toegestuurd zodat hij als bondsofficial gratis andere duels mocht bezoeken. Want velen dachten, en denken dat misschien nog wel, dat een consul in ‘dienst’ is van de club, maar officieel is dat niet helemaal want eigenlijk zijn consuls bondsofficials.