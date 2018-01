Mees Breuker een rugbyer met passie

In 2009 zag de toen 8-jarige Mees Breuker in het TV- programma ZAPsport een item over rugby voorbij komen. Nu ruim acht jaar later is hij een talentvolle rugbyer die als HAVO- scholier op de Rugby Academy Noord Oost in Heerenveen naast zijn studie ook de nodige uren aan zijn favoriete sport mag besteden.Voor de nu 16-jarige Mees Breuker zijn de dagen lang. Want op iedere doordeweekse dag gaat de wekker in Den Andel om 05.30 uur als teken dat er in Heerenveen weer een drukke dag op het programma staat. Een dag die er voor zorgt dat hij ’s avonds pas rond 18.00 uur weer thuis is. In 2016 kreeg de jonge rugbyer namelijk de kans om via de Rugby Academy Noord Oost in Heerenveen nog meer met zijn favoriete sport bezig te kunnen zijn. ,,Tot 2016 ging ik gewoon in Groningen naar de HAVO en trainde ik twee keer per week bij mijn club, Rugby Club Groningen, waar ik ondertussen in de junioren speelde. Maar ik wilde graag meer dan twee keer per week een training bezoeken en een wedstrijd spelen en daarom ben ik, samen met mijn ouders, gaan kijken of er op dat gebied andere mogelijkheden waren. Al snel kwamen we toen bij de Rugby Academy Noord Oost in Heerenveen terecht. Daar bieden ze, sinds het schooljaar 2015-2016, een programma aan voor gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar die zich serieus willen ontwikkelen als rugbyspeler en dit optimaal willen combineren met hun school. Omdat ik mij dus graag door wilde ontwikkelen maakte ik in 2016 dus de keuze om niet alleen mijn studie in Heerenveen te vervolgen maar kon ik nu ook nog meer met rugby bezig zijn.”Meer met rugby bezig kunnen zijn betekent in de praktijk voor Mees Breuker dat er in Heerenveen op de maandag-dinsdag en donderdagochtend en op de woensdagmiddag getraind wordt. De overige uren worden gevuld met het volgen van de lessen en de tussenuren kunnen de scholieren verder besteden aan het maken van hun schoolopdrachten. ,,Dat laatste is ook maar goed ook, vertelt de jonge rugbyer die naast zijn rugbyactiviteiten in Heerenveen ook nog eens twee keer met zijn team van de Rugby Club Groningen traint. ,,Zou ik op school niets aan mijn schoolopdrachten kunnen doen dan weet ik zeker dat ik qua tijd in de problemen zou komen. Maar gelukkig worden we daar via de academy in begeleidt. Dit omdat een traject is wat enorm veel zelfdiscipline van je vraagt maar wat je natuurlijk wel moet leren. Er wordt ons bijvoorbeeld heel duidelijk voorgehouden dat wanneer je voor een duidelijke structuur in je leven zorgt je meer kan dan jezelf denkt. En daarnaast is het zo dat sinds ik meer train ik niet alleen mentaal maar ook fysiek sterker ben geworden.”Wanneer hij de laatste opmerking plaatst, moet hij zelf ook lachen. Want om nu te zeggen dat de in Groningen geboren, maar in Den Andel opgegroeide, Mees Breuker breed gebouwd is zou de waarheid niet zijn. ,, Dat ik fysiek sterker ben geworden zit meer in het verbeteren van mijn snelheid en mijn tackle. Dat zijn namelijk mijn twee belangrijkste wapens als rugbyer. En wat mijn verdere fysieke kracht ontwikkelen betreft ga ik binnenkort een abonnement op een sportschool nemen. Ik heb namelijk eind vorig jaar een financiële bijdrage gekregen vanuit de John Schokker Foundation. Dat is een fonds die tot doel heeft sporters financieel steunen voor bijvoorbeeld een trainingsstage of een toernooi in het buitenland of een andere activiteit die bij hun ontwikkeling als sporter past.” Uiteraard is de HAVO-scholier dolblij met dit gebaar maar voegt hij er direct aan toe, mijn ouders zijn mijn echte sponsoren. ,,Dat mijn vader en moeder mij deze kans hebben geboden ben ik ze nog alle dagen dankbaar voor. Direct toen ik acht jaar geleden werd gegrepen door de rugbysport kreeg ik de steun van mijn ouders mijn ouders achter mijn keuze en daar is acht jaar later nog niets in veranderd.”Toch is er de vraag wat een jongen uit Den Andel bezielt om uiteindelijk te gaan rugbyen. ,,Toen ik zes was ben ik een keer naar een voetbaltraining geweest. Dat vond ik helemaal niets. Vervolgens ben ik karate gaan doen maar kwam ik er achter dat ik toch meer iemand voor een teamsport ben. Maar echt veel teamsporten waren er niet rond Den Andel en via het Tv-programma ZAPsport kwam ik uiteindelijk bij rugby terecht. Tijdens de kennismakingstraining werd ik direct gegrepen door hoe er in het rugby als team gespeeld wordt. In het rugby mag je namelijk nooit verzaken. Dat was iets wat mij direct enorm aansprak.”Wat Mees Breuker verder enorm aanspreekt in de rugbywereld is het respect wat men heeft voor de scheidsrechter. ,,De scheidsrechter is absoluut de baas. Wanneer je tegen een arbiter tekeergaat en je daardoor van het veld gestuurd wordt dan volgt er niet alleen een schorsing maar ook een fikse boete. Een boete die dusdanig hoog is dat je het echt wel uit je hoofd laat om een grote mond op te zetten, vertelt de rugbyer. Een rugbyer die sinds het huidige seizoen bij zijn eigen vereniging de thuiswedstrijden op kunstgras moet spelen. Een situatie waar hij in eerste instantie niet echt blij mee was. ,,We hadden een seizoen eerder in Den Haag al eens op een kunstgrasveld gespeeld. Dat veld was toen kurkdroog en zorgde uiteraard voor de nodige schaafplekken. Dat heeft ze in Groningen waarschijnlijk geleert dat een kunstgrasveld voor rugby goed nat moet zijn. Dat zorgt er namelijk voor dat de schaafplekken tot een minimum beperkt blijven. Maar wanneer ik heel eerlijk ben dan speel ik vele malen liever op natuurgras,” aldus Mees Breuker die ondanks zijn druk leven ook nog tijd vond om, samen met een stel vrienden, de jeugdsoos in Den Andel nieuw leven in te blazen. ,,Ik ben opgegroeid in het prachtige Den Andel waar helaas steeds meer verdwijnt. Zo werd in 2015 de basisschool gesloten zodat de kinderen uit ons dorp nu in Rasquert naar school gaan. In die periode was er ook geen jeugdsoos meer en dat vond iedereen toch wel jammer. Samen met mijn broertje Midas en een stel vrienden hebben we de jeugdsoos weer een nieuw leven gegeven,” aldus Mees Breuker die in alles laat blijken dat hij weet wat hij wil zoals ook wat hij in de rugbysport wil bereiken. ,,Ik ga er echt alles aan doen om de top in het rugby te bereiken en natuurlijk droom je dan weleens van het spelen voor het nationale team of het spelen voor een team in een van de grote rugbylanden. Want ik zeg altijd, wanneer je geen dromen hebt zijn er ook geen doelen waar je naar toe kunt werken.”