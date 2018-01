Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 29

Nog precies tweeënzeventig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenFoto 29 en nog 72 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum. Foto 29 zou een mooie voor een voetbalquiz kunnen zijn waarbij je moet raden hoeveel personen je herkent.De eerste die ik herken is de tweede van links staandewat in mijn beleving de beste keeper is die Eenrum ooit heeft gehad, Wie naast Kornelis staat weet ik niet maar de volgende persoon kan niet missen. Dat isdie je bijna kon uittekenen in zijn blauw trainingspak met het embleem van Eenrum op de borst. Schuin achter moet je hetzijn met naast zichKlaas woonde net als wij vroeger in de Molenstraat en had altijd dik lol maar kon niet echt geweldig voetballen, Dat kon de man die voor Jan en Klaas staat,, wel. Dat was in zijn glorietijd een voetballer die een vrijetrappenspecialist genoemd mocht worden. Wie naast Klaas staat weet ik niet maar de volgende op de foto zoukunnen zijn. Wat ik wel zeker weet is dat de volgende op de fotois. Naast Marten staat een voor mij onbekende maar de volgende zou gezien zijn bouwkunnen zijn . Naast Bertus staat denk ikWie de man met bril is durf ik niet te zeggen maar de volgende voetballer op de foto kwam toevallig gisteren in een telefoongesprek nog ter sprake . Want ik had het met iemand over Henk Zijlstra als een kopsterke spits en volgens mij is de man met baard dieis de volgende en naast Jacob zou best eenskunnen zijn. En de man die een beetje uit de rij staat isLinks voor zitmet naast zich Jaap Werkman die jarenlang, samen met Sikko Schut , actief als jeugdleider is geweestWie er naast ‘Ome Jaap’ in burger zit weet ik niet maar daarnaast zitDe volgende op de foto isdie niet alleen aardig kon voetballen maar nog beter kon volleyballen. Wie er naast Jan zit durf ik niet te zeggen maar daarnaast zitDan komt er weer een onbekende en de rij wordt afgesloten door volgens mij