Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 26

Nog precies drieënzeventig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen,Foto 26 en nog 75 dagen tot het jubileum was op dinsdag 23 januari het bovenschrift bij een foto waar naast de nodige spelers een teamleider, een zeer bekende assistent-scheidsrechter en een helaas al overleden trainer opstaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit heb geweten dat Albert Hofman ooit teamleider bij het eerste elftal van Eenrum is geweest. Ik ken Albert namelijk alleen als voetballer en tegenwoordig als supporter langs de lijn en als de timmerman die de binnenkant van de kantine van de Eenrumers heeft opgeknapt. De grensrechter is Geert Schut die de naam had dat hij nogal eens een puntje voor Eenrum pakte. Een verhaal wat klopt en wat geldt voor 99 van de honderd vlaggenzwaaiers. Wat regelmatig langs de lijn staan bij een amateurduel geven je het beeld dat de ‘puntenpakkers’ ook nu nog volop aanwezig zijn. De helaas overleden trainer is Matty van Donderen die binnen de voetbalvereniging Gruno een icoon was. Samen met zijn broer Gradus behoorde Mattie tot een illustere groep spelers die als de besten die ooit voor Gruno hadden gespeeld werden gezien. En later was Matty als vrijwilliger bij Gruno betrokken. Een paar jaar geleden, op 16 september 2012 , kwam er op een wel heel erg bizarre wijze een einde aan zijn leven toen hij voor een duel tussen Gruno en Kloosterburen op de parkeerplaats onwel was geworden en enkele uren later overleed.