Kick Garia: (Egmondia jo13-1): Super gaaf aan Gasselte is dat je een week lang met voetballen bezig mag zijn

Kick Garia is speler van Egmondia jo13-1 en is deze zomer voor de derde keer op de voetbaldagen in Gasselte aanwezig. Samen met een aantal clubgenoten van Egmondia uit Egmond aan Zee komt hij weer met veel plezier naar Gasselte waar hij weer de nodige vriendjes uit de twee eerder door hem bezochte voetbalkampen hoopt te ontmoeten.Kick GariaVeld Egmondia jo13-1 linkbuiten of mid mid en zaal White Stones jo13-2Ja. Met ons veldteam staan we bovenaan en in de zaal zijn we laatst kampioen geworden.In Nederland is dat Ajax en in het buitenland BarcelonaDat zijn er twee . JustinKluivert en MessiDe derde keerDat je veel aan het voetballen bent en met ze allen in een grote tent slaaptWij komen in ieder geval weer met een grote groep. En verder hoop ik toch weer veel bekende van vorig jaar te zienDoor Patrick Groen die ging vroeger zelf ook naar voetbalkamp en vond het leuk voor zijn eigen zoon en zijn vriendjes om ook deze ervaring te hebben. Patrick heeft ons toen enthousiast gemaakt om naar Gasselte te gaan. Hij is samen met Philip de Baar en Patrick Tromp leider geworden en vorig jaar zijn we zelfs met een grote bus naar Gasselte gekomen.”‘De strijd om in het kamp team terecht te komen. Want dan mag je tegen de leiders en trainers spelen.”‘Super gaaf aan Gasselte is dat je een week lang met voetballen bezig mag zijn en heel veel van elkaar leert.”