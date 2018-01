Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 25

Nog precies zesenzeventig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenFoto 25 is een foto die mij vanmorgen deed glimlachen . Van de tien personen op de foto ken ik er maar een en dat is de man rechts op de foto. Dat is namelijk de huidige voorzitter van de Eenrumers , Jannes de Vries. Jannes kennende zal hij het niet nodig vinden dat dit gezegd wordt maar toch doe ik het wel. Jannes is namelijk absoluut de drijvende kracht achter het aanstaande jubileumfeest van de v.v. Eenrum. Want zonder een ander tekort te doen steekt de voorzitter enorm veel van zijn vrije tijd in het aanstaande jubileumboek en uiteraard de reünie en aansluitend het feest ter ere van een geweldig mijlpaal. Voor al zijn inspanningen verdiend de aimabele voorzitter niets dan lof. Lof wat hij ook verdiend voor de wijze waarop hij als voorzitter ‘zijn’ v.v. Eenrum runt. En daarom moest ik een beetje glimlachen om deze foto want om eerlijk te zijn, een Jannes de Vries in trainingspak past niet.