Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 20

Nog precies eenentachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenFoto 20 en nog 81 dagen tot het jubileum van de v.v. Eenrum. Foto 20 laat ook weer enkele voetballers zien die het eerste elftal hebben gehaald, zoals doelman Sjoerd Vitters en Edwin Bolt. Maar de belangrijkste mensen zijn toch de volwassenen die op deze foto staan. Aan de linkerkant staan sponsor Hylmar Diemer en zijn vrouw en kinderen en rechts staan de teamleiders Teun Bos en Dick Torrenga. De foto zal ruim dertig jaar geleden genomen zijn en dat was in de tijd dat shirtreclame steeds meer zijn intrede deed. Waren het eerst nog de eerste elftallen die van gesponsorde shirts werden voorzien, steeds vaker gebeurde het dat ook de lagere, en jeugdteams, een kledingsponsor kregen. Wat verder in die jaren een normaal iets was, was dat vaders van jeugdleden als teamleiders fungeerden. In dit geval zijn dat de vaders van Erik Torrenga en Henk Bos. Tegenwoordig is dat vaak anders al zijn er binnen de voetbalvereniging die binnenkort honderd jaar wordt voldoende die begrijpen dat je met een handjevol vrijwilligers geen voetbalclub draaiende kunt houden