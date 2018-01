Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 19

Nog precies tweeëntachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 19 en nog 82 dagen tot het jubileum. Foto 19 is een bijzondere want op deze foto staan alle spelers met een shirt met een reclametekst. Iets wat een paar jaar eerder nog ondenkbaar was. Want enkele jaren daarvoor werd de v.v. Eenrum ‘geteisterd’ door een enorme rel. Een rel omdat doelman Frans Franssens weigerde om shirtreclame op zijn keeperstrui toe te staan. Frans was niet van het reclame voeren en maakte daar een principekwestie van zodat het bestuur en toenmalig trainer Jeltema niet anders konden dan de doelman uit de selectie verwijderen. Ik kan mij nog herinneren dat mijn broer Henk toen de plaats van Frans moest innemen en wat er voor zorgde dat hij op de zondagmorgen nog een keepertraining moest afwerken omdat hij op dat moment zijn wedstrijden als voetballer in het derde speelde. Maar niet veel later keerde Frans toch weer terug onder de lat omdat het principiële het uiteindelijk verloor van het toch weer willen keepen en wat hij vervolgens nog een groot aantal jaren in de diverse elftallen heeft gedaan.