Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 18

Nog precies tweeëntachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog tweeëntachtig dagen naar het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum maar eerst keren we nog even terug naar gisteren toen er een foto met voor mij alleen maar bekenden geplaatst werd. Een foto wat gezien de diversiteit aan tenues niet het eerste elftal was maar meer het derde of vierde elftal van Eenrum. Links op de foto staatSikko was een van de vrijwilligers binnen de voetbalvereniging die in de buitencategorie ingedeeld mocht worden. Bijna van alle markten thuis en als grensrechter zeer bekend in de regio rond Eenrum.is de volgende op de foto en had als bijnaam’ bakhoes’. Ik denk dat hij die bijnaam kreeg omdat hij precies eender dan de legendarische Bep Bakhuys een uitstekende kopper was. Naast Maarten Nubé staat Bertus Diephuis. Ik moet zeggen dat ik van Bertus weet dat hij schilder was maar over zijn voetbalkwaliteiten tast ik in het duister.is de volgende op de foto en was de eerste gastvrouw toen Eenrum een echte kantine kreeg. Naast Dirkje staat doelman, of Nijburg, die, zo heb ik mij laten vertellen, jaren geleden op het voetbalveld een hartaanval kreeg en aan de gevolgen is overleden.is de volgende op de foto en zal ongetwijfeld als clubarbiter het duel van dit gemêleerd gezelschap hebben gefloten. Naast Jan staatdie niet alleen als voetballer actief was voor Eenrum. Henk, toen in het dagelijks leven politieagent, was namelijk ook een aantal jaren voorzitter van de roodbaadjes.hebben we al wat vaker voorbij zien komen maar dat geldt weer niet voordie als ‘import-Eenrumer’ vooral in de lagere elftallen van Eenrum heeft gespeeld. Op de voorste rij zit, de vader van Appie en Theo. Jan was, precies eender dan Henk van Duinen, een aantal jaren voorzitter van de voetbalclub die binnenkort honderd jaar bestaat.kwam ooit over van Oosterparkers en heeft ook nog redelijk wat duels in het eerste elftal gespeeld en met Dick heb ik nog samen in het vierde elftal van Eenrum gespeeld.was precies eender dan Henk van Duinen politieagent en zit hier met een beker in de hand. Een beker die we al een paar keer voorbij hebben zien komen maar waar het mij niet duidelijk van is waar de trofee nu precies voor werd uitgereikt.was een voetballer die, zo weet ik mij nog te herinneren, door ‘muren’ ging. Jacob was er eentje die je als tegenstander minimaal drie keer in een duel tegenkwam. Op latere leeftijd is Jacob ook nog bij een aantal clubs in de regio als trainer actief geweest. Marcus Rispens is de laatste coryfee op deze foto en Marcus was naast voetballer ook de vader van Eilke en Hugo Rispens en is verder nog een aantal jaren als jeugdleider en teamleider bij de senioren actief geweest