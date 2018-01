Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 16

Nog precies vierentachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 84 dagen tot het jubileum met vandaag foto 17 maar eerst gaan we even terug naar zaterdag 13 januari toen foto 16 werd geplaatst. Een foto die om meerdere reden bijzonder te noemen is. Links op de foto zit namelijk Geert Schut, de beste arbiter die Eenrum ooit heeft gehad. Geert heeft in zijn beste jaren als scheidsrechter namelijk in de top van het amateurvoetbal gefloten. Wedstrijden van verenigingen als Spakenburg en IJsselmeervogels werden in die jaren door Geert gefloten. Naast Geert zit Mattheüs Nubé die toen al een fervent voetballer was. De zoon van Wim en Sandra zal toen vast wel gedroomd hebben dat hij speler van het eerste elftal van Eenrum zou gaan worden. De volgende op de foto is Willem Ooms die ik als trainer van Eenrum nooit heb meegemaakt. Dat geldt ook voor Ron Nachtweh die zo in het zonnetje werd gezet omdat zijn laatste duel voor Eenrum speelde. Dit omdat hij naar het buitenland vertrok. Naast Ron zit Hendrik Nubé. Wanneer we het over clubiconen hebben dan is Hendrik Nubé eentje uit de buitencategorie. Hendrik Nubé was in mijn beleving altijd op het sportcomplex van de roodbaadjes te vinden. Zo was hij jarenlang, samen met Geert Medendorp, de beheerder van kiosk tussen de twee kleedkamers die Eenrum toen rijk was. Een kiosk waar je een rolletje drop voor een dubbeltje kon kopen. Een dubbeltje die eigenlijk bestemd was voor de zondagschool maar die werd besteed in de kiosk bij de voetbalclub. Maar Hendrik Nubé deed meer voor Eenrum want hij was ook de man die de entreekaartjes verkocht wanneer het eerste elftal zijn thuiswedstrijden speelde. Er bestaat nog een schrift waarin de punctuele Hendrik Nubé precies bijhield wat er op een zondag aan inkomsten binnenkwamen. Een blik in het bewuste schrift leert je dat oom van Wim Nubé ‘Senior en Junior’ aardig wat guldens voor zijn club heeft verdiend