Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 15

Nog precies zesentachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 15 en nog 86 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum en foto 15 is er een met een aantal ‘huiskamervragen’. Want op deze foto uit lang vervlogen tijd staan een aantal spelers en twee leiders die ik wel herken, maar er zijn ook een groot aantal voor mij onbekende ‘coryfeeën’. De beide leiders op de foto zijn de broers Marinus en Jan Dijkstra waar ik nooit van heb geweten dat ze jeugdleider zijn geweest. Maar deze foto bewijst dat de beide broers niet alleen voor Eenrum hebben gevoetbald maar zich ook als jeugdleider meer dan verdienstelijk hebben gemaakt. Verder denk ik dat op de achterste rij de tweede voetballer vanaf links Jans Meijer moet zijn. Wie ik verder denk te herkennen is op de voorste rij de tweede van links, Edwin Bolt. Het kan bijna niet anders dat dit een van de betere voetballers is die Eenrum heeft voortgebracht. Naast Edwin zit volgens mij Tonnis van der Laan. De derde vanaf rechts denk ik ook te herkennen want dat moet wel Kees Medema zijn. Toen ik met mijn ouders vanuit de Molenstraat, via een tussenstap, in de Vennen kwam wonen werd Kees op een gegeven moment onze buurjongen die op latere leeftijd volgens mij naar Rotterdam is verhuisd. Naast Kees moet Hugo Rispens zijn want kijk je op facebook dan zie je nog steeds foto’s waarin je de Hugo van vroeger herkent. Dit zijn de ‘mannen’ die ik denk te herkennen en hopelijk volgen er meerdere namen om het team compleet te maken