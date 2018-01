Pippa Zwart (SV Bedum O-13 1): Een naam om te onthouden

Pippa is geen naam die we in Nederland veelvuldig horen. Maar als het aan de voor SV Bedum O- 13 uitkomende, maar in Delfzijl woonachtige, Pippa Zwart ligt komt daar in de toekomst absoluut verandering in.Precies eender als veel meisjes van zes ging Pippa, samen met een paar vriendinnetjes, eerst op balletles. Maar na een jaar kwam ze er achter dat ballet geen sportactiviteit was waar ze de juiste voldoening uithaalde. ‘Ín het begin vond ik de balletlessen nog wel leuk maar al snel kwam ik er achter dat ballet toch niet echt mijn ding was. Ik zocht meer een sport met wat meer actie en dus leuker vond. Omdat we in de buurt ook vaak voetbalden heb ik toen aan mijn ouders gevraagd of ik voor het voetballen mocht kiezen. Mijn vader kwam toen in eerste instantie nog wel even met het plan dat ik beter voor hockey kon kiezen, maar dat kwam denk ik omdat hij voetballen misschien niet echt wat voor meisjes vond.”Vader Enne die, samen met moeder Sandra, ook deelneemt aan het gesprek, bevestigd inderdaad de opmerking van zijn dochter wat schoorvoetend met de mededeling dat hij er door een collega op werd gewezen dat hockey meer een sport voor meisjes was. Maar Pippa was vastbesloten in haar keuze om graag te willen voetballen en vond steun bij haar moeder. ‘Ik had niet heel veel met voetbal en heb er ook totaal geen verstand van maar zag wel dat Pippa het echt meende dat ze graag wilde gaan voetballen. En omdat ik gewoon van mening ben dat je als ouders je kind of kinderen altijd moet steunen in een hobby wat ze plezier bezorgt besloot ik haar te steunen in haar keuze om voor voetballen te kiezen. Toen wij dat als de ‘dames’ in huis eenmaal hadden besloten was haar pappa snel overgehaald hoor,” vertelt Sandra waarbij het oogcontact tussen moeder en dochter veelzeggend is.Het voetballen van de op dat moment 7-jarige Pippa begon vervolgens bij de F3 van Neptunia waar ze een jaar later in de F2 kwam te spelen. Na het seizoen 2013-2014 ging Neptunia in de zomer van 2014 fuseren met Eems Boys en kwam Pippa in de E3 van de nieuwe fusieclub NEC Delfzijl terecht. In het seizoen 2014-2015 ging het vervolgens snel met het jeugdig talent want vanaf dat moment speelde ze in de E1 van NEC Delfzijl en weer een seizoen later zelfs al in de D1 van de Delfzijlster fusieclub. Ondertussen was de naam Pippa Zwart ook op de ‘radar’ van het scoutingsapparaat van de KNVB terecht gekomen en volgden er trainingen en selectiewedstrijden voor de KNVB-selectie Noord/Oost. Trainingen en wedstrijden die voor Pippa succesvol verliepen want op 11-jarige leeftijd werd ze geselecteerd voor de KNVB-selectie Noord/Oost O-12. Een selectie met gevolgen voor Pippa want in het seizoen 2015-2016 werd steeds meer duidelijk dat ze als verdedigster over het nodige talent beschikte. Dat betekende ook dat ze heel stiekem, en als meisje van twaalf, al mocht gaan dromen van een plaatsje in de KNVB-selectie Noord/Oost O-14. 'Dat was zeker een droom, en die dit seizoen tot nu toe ook is uitgekomen. Ik ben nu inderdaad geselecteerd voor Noord/Oost O-14. Daar ben ik natuurlijk best trots op maar ik wil nog graag een stapje hoger. Een stapje hoger is om te proberen Oranje O-14 te bereiken.”Een doel, proberen om in eerste instantie Oranje O-14 te bereiken, waar ze ook een andere stap voor moest maken vertelt vader Enne. 'Toen Pippa in de selectie Noord/Oost O-12 terecht kwam was er vanuit de KNVB al snel de opmerking dat het voor haar ontwikkeling als voetbalster beter zou zijn dat ze op een hoger niveau ging voetballen. Daarbij werd gedacht aan het voetballen in een team wat eigenlijk op divisieniveau speelde. Dan ga je eens wat rondkijken en leg je, je oor eens te luister bij personen die je kent vanuit de voetbalwereld. Toen kregen we als snel in beeld dat SV Bedum O-13 in de tweede divisie speelde. Ik heb toen contact gezocht met mensen binnen SV Bedum en daar is toen uit voortgekomen dat Pippa aan het einde van het seizoen 2016-2017 in een oefenwedstrijd mocht spelen en aan een aantal trainingen heeft deelgenomen. En van daar uit heeft ze toen zelf de keuze mogen maken of ze voor SV Bedum wilde voetballen.” Een keuze die voor Pippa niet moeilijk bleek te zijn. 'Door de jongens werd ik direct goed opgevangen en ook de trainers en begeleiders waren direct heel aardig. Ik voelde mij dan ook direct thuis bij SV Bedum want al snel had ik echt het idee dat ik er al jaren voetbalde.” Een gevoel dat moeder Sandra met haar dochter deelde. 'Ik begrijp wat Pippa bedoelt want dat gevoel had ik ook toen ik bij SV Bedum kwam. Hier bij NEC Delfzijl kende je natuurlijk veel meer mensen en was het allemaal wat gemakkelijker maar we voelen ons ook bij SV Bedum, wat ik echt een warme vereniging vind, absoluut op onze plaats.”Opeens krijgt het gesprek aan de grote tafel in de woning op het adres Schuit 6 in Delfzijl een andere wending wanneer een bescheiden 12-jarig meisje zich ontpopt tot een felle ‘tante’ wanneer het hoe je je sport behoort te beleven ter sprake komt. ‘Ik ben een voetbalster die slecht tegen zeuren kan en daarnaast wil ik op iedere training of in een wedstrijd nog veel beter worden. Ik wil er namelijk alles aan doen om als voetbalster de top te bereiken. Wat mijn top is weet ik natuurlijk nu nog niet maar waar ik natuurlijk van droom is om voor een grote ploeg in Europa te mogen voetballen. Door de prestaties van het Nederlands dameselftal spelen de meeste voetbalsters van dat team nu in het buitenland en dat is iets wat ik ook hoop te bereiken. Natuurlijk weet ik ook dat ik nog een lange weg te gaan heb maar ik ga er, met de belangrijke hulp van mijn ouders, alles aan doen om dat doel te bereiken.”Wanneer de leerlinge van het Eems Delta Collega de laatste woorden uitspreekt haakt Sandra daar direct op in door te zeggen dat Enne, qua het met Pippa naar de activiteiten van de KNVB reizen daar de credits voor verdiend. ,,Enne zorgt dat hij altijd met Pippa mee kan wanneer ze naar Barneveld, waar de bijeenkomsten voor het landelijk traject zijn, of Zwolle, voor de trainingen en wedstrijden van het district Noord/Oost, moet. En dat is ook goed. Want dan kunnen ze na afloop even samen praten hoe het is gegaan want Enne heeft natuurlijk veel meer kijk op het voetbal dan ik ooit zal krijgen.” Deze laatste opmerking zorgt uiteraard voor de nodige hilariteit maar ook voor de vraag aan Enne, die in zijn jeugdjaren een aardig balletje kon trappen en zelfs nog voor Veendam heeft gespeeld, wat hij van zichzelf als voetballer terugziet in zijn dochter. ‘Ik denk dat Pippa haar sterke punten de passing en inzicht zijn. Dat waren ook mijn sterkste punten. En verder is ze volgens mij nog wat harder dan ik was hoewel ze zelf vind dat ze daar nog wel duidelijk in kan verbeteren. Maar door de activiteiten die ze nu op landelijk niveau heeft leert dat snel hoor. Wanneer je namelijk tegen een team uit het district West speelt dan leer je wel dat je van je af moet bijten. Ik heb weleens het idee dat ze daar net even, en in de goede zin van het woord, brutaler zijn.” Een opmerking die door Pippa bevestigd wordt. ‘Dat klopt wel wat mijn vader zegt maar dat merk ik ook wel nu ik met een jongensteam op een hoger niveau speel. Je moet gewoon veel meer van je leren afbijten. Zo hebben we voor de winterstop een paar keer duur puntverlies geleden. Iets wat niet nodig was geweest en dan laat ik mij in de wedstrijd echt wel even horen. Want verliezen van een tegenstander die duidelijk beter is kan gebeuren. Maar de punten te gemakkelijk weggeven mag niet gebeuren want het willen winnen, moet altijd een drijfveer zijn”, zijn de woorden van een vastberaden Pippa tot slot.Pippa Zwart, een meisje uit nu nog Delfzijl die weet wat ze wil, en dat is om te proberen de top in het damesvoetbal te bereiken. Iets wat dankszij de prima sportieve resultaten van het Nederland dameselftal kan en dat is voor meisjes als Pippa mooi. Want precies eender dan jongens van haar leeftijd mag ook zij dromen van het mogen spelen voor een topclub zoals Bayern München, Arsenal, Lyon of Barcelona. En waar dromen vaak bedrog zijn zou het mij niet verbazen dat dit een droom is die weleens wel zou kunnen uitkomen