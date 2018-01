Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 14

Nog precies zevenentachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 14 en nog 87 dagen tot het honderd jarig jubileum van de vv Eenrum. Foto 14 is een foto van een meisjesteam waar twee, toen nog twintigers, mannen opstaan die heel veel voor het vrouwen/meisjesvoetbal in Eenrum hebben betekent. Naast elkaar op de foto staan namelijk Niels Woltman en Johan Willemsen. Gisteravond tijdens de ‘redactievergadering’ om tot een jubileumboek rond het honderd jarig jubileum van de roodbaadjes te komen kwam deze foto al even voorbij omdat er in het boek ook aandacht aan het vrouwen/meisjesvoetbal zal worden besteed. Niels en Johan mogen zeker als twee belangrijke pionnen binnen deze tak van de vv Eenrum worden gezien want op gegeven moment behoorde de vrouwen/meisjesafdeling qua grote tot de top 3 van Nederland en wat niet in de laatste plaats een verdienste was van Niels en Johan waar we echter Martin Woltman niet mogen vergeten.