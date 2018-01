Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 13

Nog precies achtentachtig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 13 is ook weer een bijzondere foto. Een foto die voor een glimlach zorgde toen ik hem vanmorgen zag. Er staan in totaal achttien personen op de foto maar er is een persoon waar dit verhaal over gaat. Op de foto herkende ik direct Piet van der Scheer die helaas een paar jaar geleden op veel te jonge leeftijd is overleden. Ik ben in Eenrum samen met Piet opgegroeid en tijdens het voetballen op het veld midden in het dorp was ook Piet vaak van de partij. Piet was verdediger, en een harde mogen we wel zeggen. Maar dat ik moest glimlachen, komt door het volgende. Piet had de ‘gave’ om zijn directe tegenstanders een minderwaardigheidscomplex aan te praten. Ik heb wedstrijden meegemaakt dat hij de eerste helft alleen maar tegen een tegenstander liep te verkondigen dat hij niet kon voetballen en dat hij in de tweede helft maar beter niet meer terug moest komen. En wat inderdaad soms ook echt gebeurde en we Piet zijn directe tegenstander inderdaad niet meer terug zagen. Wat ik mij verder weet te herinneren is dat hij al op vrij jonge leeftijd is gestopt en volgens mij waren daar knieproblemen debet aan. Bij het zien van deze foto gingen mijn gedachten echt even weer terug naar mijn jeugdjaren en zie ik het zo weer gebeuren. Piet die, en alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, zijn tegenstander volledig uit de wedstrijd ‘lulde’ en waar na afloop vaak vreselijk om werd gelachen.