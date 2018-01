Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 11

Gisteren was het nog negentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 11 en nog 90 dagen tot het jubileum was gisteren de opmerking bij de foto waar Van links naar rechts: Ivo van Nimwegen, Martijn Oorebeek, Richard Borgman, Michel Mulder, Eelco Kloosterman, Dennis Blauwiekel en zittend: Steven Luitjens, Lars Kram, Dirk Jan Faber, Martin Mulder op staan. Niet op de foto van de E2 seizoen 1981/82 staat Gert Jan van der Horn. Ik moet eerlijk bekennen dat wanneer ik van deze foto de namen van de boys had moeten raden ik er misschien twee had geweten. Want om eerlijk te zijn, in de periode 1981/82 was ik meer met andere dingen bezig , zoals mijn overstap vanuit een kledingboetiek naar toen nog het AZG, dan met het jeugdvoetbal in Eenrum. Ik voetbalde in die periode wel in het tweede elftal van de Eenrumers maar meer ook niet zodat ik de spelertjes op deze foto ook nooit heb zien spelen.