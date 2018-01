Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 10

Nog precies eenennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 91 dagen tot het jubileum las ik vanmorgen rond de klok van 07.00 uur. Want dat is de tijd dat er weer een nieuwe foto geplaatst wordt. De tiende foto werd vanmorgen geplaatst en we moeten eerlijk zijn, echt helder van kwaliteit is de tiende foto niet. Desondanks zijn er toch voldoende herkenbare coryfeeën uit het verleden op zoals Jaap, Mac’ Nubé. Waar we vaak stil staan bij de voetballers is het deze keer eens de grensrechter die we extra benoemen. Toen heette het nog grensrechter maar een paar jaar werd vervangen door assistent-scheidsrechter. Maar in deze periode was Jaap Nubé dus de grensrechter bij het eerste elftal van de Eenrumers. Ik weet uiteraard dat Jaap ook gevoetbald heeft want als zoon van Maarten ‘bakhoes’ Nubé was dat bijna vanzelfsprekend. Waar zijn vader een voetballer was waar in Eenrum en omstreken met ontzag over werd gesproken kan ik mij dat van ‘Japie’ niet herinneren. Maar dat is ook niet erg want er zijn wel meer zonen van voetballers die minder goed waren dan hun vader. En dan is het mooi dat iemand zich op een andere manier verdienstelijk maakt voor ‘zijn’ club en wat Jaap een groot aantal jaren deed.