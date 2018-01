Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 9

Nog precies eenennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 91 dagen tot het jubileum las ik vanmorgen rond de klok van 07.00 uur. Want dat is de tijd dat er weer een nieuwe foto geplaatst wordt. Maar eerst gaan we nog even terug naar zaterdag 6 januari toen er een bijzondere foto werd geplaatst. Foto nummer 9 gaf een beeld te zien van een type stripheld wat Roel Dijkstra ooit was en waar de nodige stripboeken over zijn geschreven. Aan ‘Roel’ was op deze foto echter bijna alles fout wat maar fout kon zijn wat zijn tenue betrof. Om bij het shirt te beginnen, het originele v.v. Eenrum-shirt is namelijk met een kraagje en niet met ronde hals. Door de jaren heen is dat met regelmaat veranderd omdat het modebeeld daar om schreeuwde maar kloppen deed het niet. Maar met het shirt van de roodbaadjes is wel meer geknoeid zoals het volgende artikel geschreven in 2015 liet zien http://www.puurvoetbalonline.nl/derde-helft/even-na-praten/9317-de-commercie-wint-ook-in-eenrum.html .Gelukkig keerden de Eenrumers qua shirt snel naar de bekende kleurencombinatie en kraagje terug maar bleef het modderen met de kousen zoals op de foto met ‘Roel’ te zien is. Geen rood/zwart geringde kousen maar gewoon ‘sokken’, rood met een zwarte boord. En tegenwoordig zijn de kousen van bijvoorbeeld het eerste elftal zelfs ‘opgesierd’ met een zwarte verticale streep op een verder rode kous die daardoor wel heel erg ver verwijderd is van de kousen die hetzo mooi maken.