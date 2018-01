Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 8

Nog precies tweeënnegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto nummer acht is de foto die gisteren, 5 januari, is geplaatst en het is een bijzondere foto. Want allen die van 1 t/m 11 kunnen tellen, en dat zijn er gelukkig velen komen tot de conclusie dat dit team uit het verleden van de aanstaande jubilaris maar uit tien spelers bestaat. Tien spelers die samen met sponsor Geert Bruintjes op de foto gingen. Een sponsor die zijn zoontje had meegenomen. Van de spelers op de foto weet ik wel een beetje maar om nu te zeggen dat ik van deze ‘mannen’ boeken vol kan schrijven zou de waarheid niet zijn. Linksboven staat doelmandie volgens mij als senior in de lagere teams van Eenrum heeft gespeeld. Naast de doelman staaten voor Stefan geldt eigenlijk hetzelfde, een speler voor de lagere teams van de roodbaadjes.is de volgende op de foto en Martinus komt uit een echt ‘Eenrum’-nest. Want zijn vader Elle en ook zijn broers Dirk en Luidolf speelden voor de Eenrumers waarbij Luidolf in zijn jeugdjaren naar toen nog VIBOA verhuisde. Van Martinus als voetballer weet ik niet veel maar wel dat hij op de laatste clubdag van FC Groningen in het supportersteam tegen oud-FC Groningen mocht spelen. De volgende op de foto is Willem Hoeksema die zo weet ik mij weet te herinneren als vleugelverdediger was geboren. Want de in de Molenstraat in Eenrum opgegroeide Willem speelde in mijn beleving in de lagere teams van Eenrum alleen maar op een van backposities. Bert Meerstra is de man met de aanvoerdersband. Dat was wanneer je naar dit team kijkt wel een beetje logisch want de bijnaam ‘rots’ zou voor de zoon van de kortgeleden overledengeen verkeerde zijn. Bert was namelijk geen voetballer van de verfijnde techniek maar meer van, we klappen er op en ziet wel wat er gebeurt.is voor mij een wat onbeschreven blad wat niet geldt voor. Marcel was in de jeugd een zeer talentvolle voetballer maar heeft volgens de verhalen nooit in het eerste elftal van Eenrum gespeeld. Wie dat wel heeft gedaan isAlfred speelde een groot aantal jaren in het eerste en was een verdediger uit de categorie ‘spijkerhard’. Geen vervelende eigenschap want zou Alfred nu nog gevoetbald hebben zou hij door zijn trainer als eerste worden opgesteld.is de volgende en ook Wim heeft wel in het eerste van Eenrum gespeeld. Wat bijzonder aan deze foto is dat volgens mij ‘junior’ de enige is die van deze foto als trainer in het seniorenvoetbal actief is. Op dit moment is hij namelijk van zaterdagclub Stedum en is hij tevens actief bij zondagvereniging Kloosterburen. Richard Borgman is de laatste en van Richard weet ik dat hij een aantal jaren voorzitter van Futsal Winsum is geweest.