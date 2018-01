Vertrek Marcel Poll bij VAKO teleurstellend voor iedereen

In augustus begon Marcel Poll als trainer van VAKO uit Vries. Poll was de opvolger van Egbert Darwinkel die vier seizoenen bij de Vriezenaren als hoofdtrainer actief was geweest. Maar in december maakte de 38-jarige Poll bekend dat hij na dit seizoen niet langer als hoofdtrainer van VAKO actief zou zijn.Wanneer deMarcel Poll spreekt is het eerste wat de Marumer zegt dat VAKO een hele mooie club is. ,,Dat zal ik ook altijd blijven zeggen omdat het ook werkelijk zo is. VAKO speelt op een prachtig complex en alle randzaken zijn er prima in orde. Maar na een paar maanden twijfelde ik steeds meer of mijn ambitie wel strookte met die van de spelersgroep. Vooropgesteld, ik heb een prima band met de spelersgroep en dat gaat in de rest van het seizoen ook zeker niet veranderen. Ik twijfelde er echter steeds meer aan of ik de spelersgroep wel zo ver kon krijgen dat ze bijna ten koste van alles een wedstrijd wilden winnen. Dat zorgde ook dat ik steeds meer begon te dubben of ik wel moest verlengen als trainer van VAKO. Wanneer je namelijk in december verlengt betekent dat namelijk wel dat je nog anderhalf jaar met elkaar verder gaat. Toen die twijfel steeds groter werd gingen ook andere zaken een rol spelen. Zo is daar de reisafstand en is daar het als trainer op de zondag actief zijn. De afstand tussen Marum en Vries is op het oog niet ver maar dat ervaar ik tot nu toe anders. En verder voetballen mijn beide kinderen ook en dat is natuurlijk op zaterdag. Dat zorgt dat beide weekenddagen in het teken van het voetballen staan waardoor je verdere privéleven soms wat in het gedrang komt. Ik was voor VAKO bij Fc Grootegast en SV Marum als trainer op de zaterdag actief en daar ga ik mij nu weer op gaan richten. Dus wat dat betreft moet ik eerlijk zeggen dat ik misschien een verkeerde keuze heb gemaakt om de overstap naar het zondagvoetbal te maken,” aldus Marcel Poll die er overigens van overtuigd is dat hij zijn periode bij VAKO met een prijs kan afsluiten. ,,Er zijn nog twee periodetitels te verdelen en wie weet wat er verder nog kan gebeuren wanneer je een goede serie neer weet te zetten,” aldus de Marumer die zijn pijlen richting zijn toekomst als trainer wat meer op Friesland en op dus ook op de zaterdag gaat richten. ,,Dat is absoluut de bedoeling maar eerst komt VAKO waar ik mij nog zes maanden volledig, en zoals het hoort , voor ga inzetten. Want hoe teleurstellend het ook misschien voor iedereen is, ik wil het bij een mooie en nette club ook netjes afsluiten. “Dat laatste is iets wat ook VAKO-voorzitter Koos Knoops graag ziet gebeuren. Een voorzitter die trouwens niet helemaal verrast was door het snelle vertrek van Marcel Poll als trainer van VAKO. ,,Toen de eerste gesprekken er kwamen over wel of niet verlengen proefde ik al iets van twijfel bij Marcel. Dat was natuurlijk teleurstellend omdat je natuurlijk niet na een seizoen al weer op zoek wilt naar een andere trainer. Je hoopt samen een beleid te maken waar je een aantal jaren mee vooruit hoopt te kunnen. We zijn als VAKO een mooie club met een gezonde ambitie en hebben naar ons idee een prima selectie. Dus wat ons betreft waren alle ingrediënten aanwezig voor een vruchtbare samenwerking. Maar wanneer er dan toch aan de andere kant wat twijfel ontstaat dan is dat jammer maar moet je wel besluiten om niet verder te gaan. Als VAKO moeten we namelijk wel verder en dat gaat ook zeker gebeuren. Het aanbod van trainers die graag naar ons willen komen als hoofdtrainer is namelijk groot. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nooit bang ben geweest dat we een advertentie hadden moeten zetten om een trainer te vinden. Met het aanstellen van een nieuwe trainer gaan we ons de komende weken bezighouden. En verder moeten we er met elkaar voor zorgen dat we een prima tweede seizoenshelft gaan draaien want gezien onze selectie en de aanwezige faciliteiten staan we als VAKO absoluut te laag op de ranglijst.”