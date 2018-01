Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 7

Nog vierennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenWanneer ik naar foto 7 kijk dan staan daar een aantal spelers op waar ik nog mee heb gevoetbald en dat kwam zo. In de periode van deze foto zal ik ongeveer 15 jaar zijn geweest en speelde ik op de zaterdag in de jeugd van Eenrum. Doordat Eenrum een zondagclub was, en gelukkig nog steeds is, voetbalden de senioren op de zondag. Het eerste elftal op zondagmiddag en de overige teams op zondagmorgen. Dat waren er in die periode soms vier want er is een tijd geweest dat Eenrum vijf seniorenteams had. In die periode gebeurde het weleens dat een team wel een extra speler kon gebruiken en je gevraagd werd of je mee wilde voetballen. Doordat dit met regelmaat gebeurde zorgde je er op een gegeven moment voor dat je sporttas ook op de zondagmorgen mee naar het voetbalveld ging en was het ook weleens zo ‘gek’ dat je bij ‘Bulthuis’ stond wanneer een team naar een uitduel moest en je hoopte dat ze een mannetje te kort kwamen. Want toen had je de stelregel, een dag niet gevoetbald is een dag niet geleefd. De mannen op de foto waar ik mee heb gevoetbald, en wat ik zeker weet, zijnenVan Jan weet ik dat het een technisch begaafde middenvelder was die altijd met een knieband speelde. Gerrie was een prima voetballer maar genoot ook van andere zaken die het leven kleur geven en heeft daardoor nooit alles uit zijn voetballoopbaan gehaald. Wanneer ik aan Han denk dan denk ik niet alleen aan een voetballer die meestal als centrale verdediger fungeerde. Dan denk ik ook aan de autoritten naar uitwedstrijden want Han was een liefhebber van Duitse en Tsjechische blaasmuziek. Een genre wat ook mij kan bekoren zolang het maar puur instrumentaal is. Dus wanneer ik de kans kreeg zat ik bij de inwoner van toen Mensingeweer in de auto om te luisteren naar de muziek die we beide mooi vonden. Tom was een harde werker op het middenveld en moest het van zijn fysiek hebben, althans dat staat mij bij. Dat was wel logisch want Tom werkte in de smederij van zijn vader waar hij later eigenaar van werd. Meint kwam ik een aantal weken geleden nog tegen want Meint zit nog steeds’ in de vogels ‘. Siervogels wel te verstaan die de toen nog redelijk snelle linksbuiten in die periode ook al had. Dit zijn wel de mannen waar ik nog mee heb gevoetbald in een periode dat je nog blij was wanneer je door een van de lagere seniorenteams gevraagd werd.