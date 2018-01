Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 6

Foto 6 betekent dat we nog 95 dagen van het jubileum verwijderd zijn. Foto 6 kwam mij echt bekend voor want deze foto kreeg ik een aantal maanden geleden toegestuurd en waar ik toen het onderstaande over schreefSoms krijg je iets in de schoot geworpen waar je wel iets mee kan maar ook wil. Dan krijg je een elftalfoto toegestuurd met de vraag of je de spelers op de foto herkend. Wanneer dat een foto is van de club waar je groot bent geworden levert dat natuurlijk weinig problemen op. De foto is van het derde elftal van de v.v. Eenrum en moet zijn rond 1978.Links bovenaan op de foto staat. Ik weet dat Jan in die periode een van de vaste clubscheidsrechters was. Jan zal samen met Koos Bottema, Jan Dijkstra en Geert Schut wat duels van een van de elftallen van Eenrum gefloten. Naast Jan staat zijn vrouwdie een beker in haar handen heeft. De volgende op de foto is. Jack zal toen deze foto werd genomen geblesseerd zijn geweest want de ‘ koning van de zestien’ staat hier in zijn ‘burgerkloffie’ op de foto.is de volgende die op de foto voorbij komt. Klaas was niet de meest getalenteerde van de ‘Woltman-boys’ want dat was zijn broer Koos die een groot aantal jaren in het eerste elftal heeft gespeeld. Klaas was echter wel een voetballer die je ‘zes’ keer tegen kwam in een wedstrijd. Een noeste verdediger waar opgeven geen thema voor was. Naast Klaas staat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij van Niek weinig ‘heldendaden’ kan herinneren. Dat kan aan mijn geheugen liggen maar ook een beetje aan de kwaliteiten van Niek denk ik zomaar want in het eerste elftal van Eenrum heb ik nooit iets van hem gezien. De volgende isdie precies eender dan Jack van Dijk in ‘burger’ op de foto staat. Bert was een uit het gezin Smit waar naast Peet, ook René deel van uitmaakte. Of Peet heeft gevoetbald weet ik niet maar René wel. Lange zoals hij ook wel genoemd werd was een harde en betrouwbare verdediger die meer kwaliteiten had dan zijn broer Bert wat meer een speler voor de lagere teams was. De speler die nu in beeld komt ken ik als mijn broekzak. Dat is namelijk mijn broerwaar ik bijna van durf te beweren dat hij harder kon schieten dan Ronald Koeman. Ik heb wat kanonskogels moeten tegenhouden wanneer we tijdens een van de vele uren op het veld midden in het dorp aan het voetballen waren.is de volgende op de foto en met Folkert reed ik een jaar eerder regelmatig mee naar Doorn waar ik mijn diensttijd mocht vervullen en waar Folkert als beroepsmilitair gelegerd was. Met aanvoerdersband getooid is. Met Guus heb ik later ook nog gevoetbald en ik ken hem als een niet alleen spijkerharde verdediger maar ook als een verdediger die soms de grens van het toelaatbare opzocht of overschreed. Dat leverde hem soms weleens een ‘kaartje’ op die soms geel maar ook weleens rood van kleur was. Naast Guus staat eigenlijk een ‘vreemde eend in de bijt’ want om heel eerlijk te weten heb ik nooit geweten dat mijn neefheeft gevoetbald. De zonen van oom Dienus en tante Roelie waren meer van de muziek waar Henk, Herman en ik meer van de voetbal waren. Linksonder zitdie aan het mapje te zien de functie van elftalleider bekleedt. Naast Henk zitdie zijn vader Jan nog een aantal jaren voorzitter van de v.v. Eenrum is geweest. De doelman op de foto is Wouter Verwijk geen Eenrumer van geboorte maar een Warfhuister.is de volgende op de foto en ook degene die deze foto stuurde. Anno was vaak linksbuiten en moest het niet hebben van zijn hardheid. Wat bij Guus Langeland soms teveel was had Anno wel wat van kunnen gebruiken. Maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en die zullen bij nog steeds in Eenrum woonachtige oud-voetballer zeker aanwezig zijn geweest.was een voetballer waar ik mij van kan herinneren dat hij snel, hard en kort gedrongen was. Kortom, Hugo was wat klein waardoor hij ook wat meer in de lagere teams van Eenrum bleef hangen.had een mooie bijnaam. Klaas werd in Eenrum ‘Klaasje Dapper’ genoemd. Of dit nu kwam door zijn daden op het voetbalveld of op andere locaties weet ik niet maar een mooie ‘geuzennaam’ was het wel.is de laatste in de rij. Een meer technische dan fysieke voetballer meen ik mij te herinneren. Zo komen we aan het einde van een elftalfoto van het derde elftal van Eenrum uit een periode rond 1978 waarin ik niet in Eenrum voetbalde maar waar ik de spelers bijna allemaal wel van ken omdat ik met bijna allemaal wel in een of meerdere wedstrijden heb samengespeeld