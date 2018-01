Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 5

Nog zesennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 5 is er een uit een lang vervlogen tijd. Een foto die gemaakt is rond 1927. Een foto dus waar geen nog in leven zijnde lid van de vv Eenrum meer opstaat want in dat jaar was Henny Reitsma vijf of zes jaar oud. De vader van Jan en Harry is namelijk het oudste nog in leven zijnde lid van de roodbaadjes. De Eenrumer zou dus in principe deze mannen moeten hebben zien voetballen op een veld wat ergens op een van de landerijen rond Eenrum moet hebben gelegen.