Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 4

Nog zevenennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Boven vlnr. Ger Dijkstra, Janna Dijkstra, Magdalena Postema, Rinie Bloem, Ria Klont, Dirktje Beute, Magdalena Wegter, Henny Bos, Jan Beute, Reinder Wieringa.Onder vlnr. Christine v/d Putten, Dorothe Bloem, Angelique Blaauw, Wilma Lukassen, Gretha Scholtens, Karin Bloem, Jantje Mulder, Jantje KuizingaFoto 4 is er eentje van een tak, het vrouwenvoetbal, die al een groot aantal jaren bij de vv Eenrum wordt beoefend. In welke periode dit precies is durf ik niet te zeggen maar dat het meer dan dertig jaar geleden zeker. Er staan een aantal bekenden op zoals Ger Dijkstra die jarenlang als trainer van het vrouwenteam actief is geweest. Iets wat ook geldt voor Reinder Wieringa die later ook nog trainer van de dames van o.a. De Lauwers werd. Waar Eenrum in deze periode nog zelfstandig opereerde is het aantal jaren geleden samen gegaan met Kloosterburen waar EKC uit is ontstaan