Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 3

Nog achtennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggenFoto drie is een foto uit 60-61 en laat een aantal voetballers zien die ik nog heb zien voetballen. Links op de foto staatdie veel Eenrumers kennen als jeugdleider, en grensrechter van het eerste elftal. Sicco was als grensrechter van het type, een zondag geen punt voor mijn club verdiend is een zondag niet geleefd. Daardoor werd hij buiten Eenrum redelijk ‘vervloekt’ maar binnen de vereniging werd hij zeer gewaardeerd voor vooral zijn inspanningen als jeugdleider. Naast Sicco staatdie ik mij niet als voetballer kan herinneren. De volgende die gedeeltelijk op de foto staat is. Kees was een doelman met gevoel voor show. De lange goalie was had vaak mooie tenues aan waarbij hij een voorkeur had voor witte voetbalbroekjes. Een mooie anekdote is dat Kees, zo wil een verhaal, een keer op zijn donder kreeg van Sicco Schut omdat hij een tegengoal moest incasseren. Dat de stand daardoor 18-1 in het voordeel van Eenrum werd maakte Sicco niet uit. De volgende is. Jan zal een prima voetballer zijn geweest maar ik weet Jan ook een fanatische drummer in de drumband van Orpheus. Naast Jan staat een andere, de broer van Piet, Mans en de al overleden Gerard. Jan ‘sjekje’ werd hij ook wel genoemd en was gezegend met een fabelachtige techniek en dito inzicht. En Jan had de mooie gewoonte dat hij altijd een lachend gezicht had.is de beste doelman die Eenrum ooit heeft gehad. Razend populair was ‘Kees’ die nog van het type was dat handschoenen een overbodige luxe was.was jarenlang mijn overbuurman toen hij eerst nog bij zijn vader en moeder woonde. Koos was een echt dynamische middenvelder die jarenlang voor Eenrum heeft gespeelt. De naam S Torrenga zegt mij niets maar wat niet van toepassing is op de man die linksvoor gehurkt zit. Dat is namelijkde vader van René, Ard en Eric. Dick was een uitstekende voetballer maar was ook een fabelachtige muzikant binnen Orpheus.klinken mij minder bekend in de oren. En verder kan ik niet goed zien wat de volgende persoon op de foto is maar de geschreven naam leest alsDe laatste op de foto isde vader van Bram Nubé. Job was ook een van de stille krachten die iedere club nodig maar steeds minder heeft.