Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 2

Nog achtennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens ander de prioriteit zal liggen.Foto twee is een foto uit de tijd voordat de v.v. Eenrum werd opgericht. Een foto genomen op een veld dat lag bij de boerderij van Kees Bos zo werd er op de ‘fotodag’ gezegd. Een opmerking die ik met alle plezier voor waar aanneem. Mooi te zien de verticaal gestreepte shirts, zwarte broeken en de kousen die ook in die tijd al met twee ringen opgesierd waren