Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 1

Nog negenennegentig dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens ander de prioriteit zal liggen.Foto 1 is een foto uit de beginperiode van de komst van shirtreclame. Op deze foto met staand van links naar rechts Albert Hofman, Edward Wiersum, Henk en Marie van Dam,?, ?, Steven Oosting, Jans Meijer, ?, Edwin Bolt en gehurkt van links naar rechts, ?, Kees Medema, Joost Mulder, Johan Willemsen en Tinus Meijer. Wanneer de foto precies gemaakt is was de ‘fotocommissie’ deze week niet helemaal duidelijk maar wel is zichtbaar dat de spelers op de foto nog geen achttien zijn.