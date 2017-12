Lees hoe het begon, bijna 100 jaar geleden: start van de gang naar het jubileum. Met als doel: iedere dag vanaf vrijdag 29-12 een andere foto. 100dagen: honderd foto's!De huidige VV Eenrum is op 1 april 1918 ontstaan uit de clubs Hercules uit Mensingeweer en EVC uit Eenrum. De ontstaansgeschiedenis begint met het verhaal van een groep jongens die met een tennisbal voetbalde op het grasveld naast de pastorietuin. Enkele van deze jongens gingen in Groningen naar school. Paul Kapteyn was een van hen en voetbalde bij Be Quick. Op zijn initiatief werd toen besloten ook in Eenrum een echte voetbalvereniging op te richten. De initiatiefnemers kregen van burgemeester Wiersum toestemming om met een lijst rond te gaan om geld op te halen. De burgemeester tekende zelf als eerste in. De opbrengst was zeer boven verwachting, waarmee aan de financiële eisen was voldaan. Het eerste bestuur werd meteen ruim opgezet en zag er als volgt uit: Paul Kapteyn (voorzitter), Cor Meyer (secretaris), Jan Frieling (penningmeester), Dirk Vennema (2e voorzitter), Herman Koop (2e secretaris/penningmeester) en de leden Klaas Dekker, Louwe Fokkens, Edo Hoeksema en Bernard Kruizenga.Na inspanningen om een bal te bemachtigen, moest er een veld zijn waar gespeeld kon worden. Landbouwer L. Faber van Ernstheem had een stuk groenland achter de boerderij liggen, waar de club gebruik van mocht maken. Er werden doelpalen gemaakt, die in houten kokers werden gezet om ze weer te kunnen demonteren. Later verhuisde de club naar een stuk land van landbouwer van Hoorn, op dat stuk land stond echter een loophut en daar werd of doorheen of omheen gespeeld. Jac. Knol, die ook visnetten maakte, knoopte de netten voor de doelen. En zo waar: de geboorte van een voetbalclub: En dat moet na 100 jaar gevierd worden! De geschiedenis houden we levend en dat verplichten we ons aan de degene die er niet meer zijn en voor degene die het moeten bewaren.Toen en nu: Samen doen is beter!