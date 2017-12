Kevin Lantinga Nederlands Kampioen in de V-buggy.

De tijd komt weer aan dat de voetbalvelden steeds minder bespeelbaar zijn, de winterstop nadert en waardoor er andere sporten en interviews voor de Ommelander Courant, en soms de Oostermoer, in beeld komen. Sporten en interviews die ik net als in voorgaande jaren ook ga plaatsen op Puurvoetbalonline. Dit om verenigingen wat meer reclame voor een evenement te bezorgen en om personen uit een andere sportdiscipline nog wat meer aandacht te gevenOp zondag 15 oktober werd de 10-jarige Kevin Lantinga uit Uithuizen in het Overijsselse Haarle Nederlands Kampioen in de V-buggy’s dat de jongste categorie in de autocross is. Een prestatie van formaat in een klasse die als de bakermat voor jeugdig talent binnen de autosport mag worden gezien.,,De V-buggy is de jongste klasse in de autocross waar de jeugd in mag rijden, vertelt vader John Lantinga aan het begin van het gesprek. ,,De V-buggy moet men zien als een kruising tussen een quad en een kart. Het is de jongste klasse binnen de autocross, die als de leerschool voor jong talent wordt gezien, en is weer onderverdeeld in twee klasses. De B-klasse is voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m8 jaar en de A-klasse, waar Kevin in rijdt, is voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Daarna kunnen ze doorgroeien naar de juniorklasse in een tak van de autocross die bijvoorbeeld sneller groeit dan het vrouwenvoetbal in Nederland.” Ondertussen zit de Nederlands Kampioen al te wippen op zijn stoel om te mogen vertellen dat het niet gemakkelijk was om Nederlands Kampioen te worden. ,,In de klasse waarin ik rij zijn de twee neefjes Dave en Dani van Vugt mijn grootste concurrenten. Daarvan was op de finaledag Dave van Vugt mijn grootste rivaal. Die reed op een gegeven moment op de eerste plaats maar kwam in botsing met een achterblijver. Ik kwam toen op de eerste plaats terecht maar tot aan de finish bleef het spannend. Op een gegeven moment werd ik toch weer ingehaald en zag het er niet meer naar uit dat ik Nederlands Kampioen zou worden. In de laatste bocht kwam ik echter toch weer langszij Dave en kwamen we gelijktijdig over de finish. Doordat ik meer rondjes op de eerste plaats door start en finish was gekomen werd ik uiteindelijk Nederlands Kampioen,” verteld de jonge coureur die direct ook maar even vertelt dat er nog een talent uit de familie Lantinga aan gaat komen. ,,Mijn zusje Roxanne gaat ook crossen. Roxanne is nog maar net acht jaar maar is echt nergens bang voor. En dat moet ook niet. Wanneer je bang bent in je V-buggy of in een kart dan kun je er beter direct maar mee stoppen,” vertelt Kevin die het jammer vindt dat hij niet met zijn V-buggy kan trainen. ,,Om te trainen voor mijn wedstrijden ben ik aangewezen op het karten. Daardoor gaan we regelmatig naar Ulrum, Emmen of soms Lelystad. In Lelystad heb ik, toen ik acht jaar was, een cursus gevolgd zodat ik nu in het bezit ben van een racelicentie.”,,Het zal je misschien verbazen, vult vader John Lantinga aan, maar er zijn maar weinig jonge coureurs in de V-buggyklasse die met regelmaat in een kart aan het trainen zijn. Terwijl de kart toch echt de basis is om te leren sturen en een wedstrijd te ‘lezen’. Dat zie je ook duidelijk terug in de klasse waar Kevin in rijdt, je pikt degene die regelmatig in een kart traint er direct uit. Het mooie aan de V-buggy’s is namelijk dat ze motorisch allemaal gelijk zijn waarbij er soms wel met ongeveer zeventig kilometer per uur over de baan gereden wordt. Dat hangt uiteraard wel een beetje af van het soort ondergrond of de conditie van de baan maar er wordt vaak stevig gereden. Maar om het kaf toch een beetje van het koren te scheiden mogen er volgend jaar aan iedere race maar 30 coureurs aan een wedstrijd meedoen.” Dat zorgt direct voor de vraag hoeveel races er per seizoen zijn waar de jonge kampioen het antwoord direct voor klaar heeft. ,,Dat zijn er zes wedstrijden die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap en daarnaast worden er ook nog een aantal wedstrijden in de regio gereden in een seizoen die duurt van april tot oktober.” Wedstrijden die op diverse plaatsen in niet alleen in Nederland maar ook in België verreden worden verteld moeder Brenda Lantinga-Koolhof die tijdens de raceweekenden van de rest van het gezin, want ook John Lantinga zal het komend seizoen weer gaan crossen, verantwoordelijk is voor de catering. Wanneer dat ter sprake moet ze er zelf ook wel om lachen maar noemt ze het inderdaad een hele organisatie om alles goed te regelen. ,,Voor een raceweekend vertrekken we vaak al op de vrijdag en komen we op zondagavond weer thuis. En ik ben iemand die zoveel mogelijk de boodschappen van huis mee neemt omdat als je alles op de locatie gaat komen je soms het driedubbele kwijt bent. En we hoeven natuurlijk niet onder stoelen of banken te steken dat het geen goedkope hobby is. Daarom vind wij het ook belangrijk dat ze, zowel Kevin als volgend jaar ook Roxanne, het nodige voor ook deze sport over hebben. Zo helpt Kevin nu John al mee wanneer alles klaar gezet moet worden voor een race of trainingsweekend. Een race of trainingsweekend die er in het geval van Kevin er voor kan zorgen dat een andere hobby wat in het gedrang komt. ,,Ik voetbal ook nog in Noordpool JO11-1. Maar wanneer ik moet kiezen tussen beide sporten kies ik voor het crossen. Daar kan ik, mits ik goed mijn best doe, denk ik meer in bereiken dan met voetballen. Maar zolang het beide kan is dat natuurlijk nog leuker,” vertelt een vrolijke Kevin Lantinga die niet zonder trots ondertussen ook even vertelt dat hij samen met zijn klasgenootjes voor 4000 euro aan kinderpostzegels heeft verkocht. ,,Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat we zoveel postzegels zouden verkopen. Maar dat had ik ook toen ik Nederlands Kampioen werd. Dat had ik ook niet verwacht. Toen ik nog heel klein was ging ik al met pappa mee wanneer hij ging crossen. Toen leerde ik al dat je kunt winnen maar ook verliezen wat op 15 oktober ook bijna was gebeurt. Maar soms moet je ook een beetje geluk hebben en dat had ik die zondag ook wel een beetje, aldus een eerlijke Kevin. Een jonge coureur die, zo vertelt hij tussen neus en lippen door, graag in de regen rijdt en weet dat hij het komend seizoen de te kloppen coureur is. ,,Dat hebben pappa en mamma mij al vertelt. Want iedereen wil natuurlijk van de kampioen winnen en dat snap ik wel. Dat was vorig seizoen ook mijn doelen, winnen van de kampioen en wat uiteindelijk ook gelukt is. Maar ik ga er volgend jaar echt alles aan doen om weer kampioen te worden. Want een keer is leuk maar een tweede keer Nederlands Kampioen worden maakt het allemaal natuurlijk nog leuker.”