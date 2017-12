850 vogels te gast in Op Roakeldaishal Warffum

De tijd komt weer aan dat de voetbalvelden steeds minder bespeelbaar zijn, de winterstop nadert en waardoor er andere sporten en interviews voor de Ommelander Courant, en soms de Oostermoer, in beeld komen. Sporten en interviews die ik net als in voorgaande jaren ook ga plaatsen op Puurvoetbalonline. Dit om verenigingen wat meer reclame voor een evenement te bezorgen en om personen uit een andere sportdiscipline nog wat meer aandacht te gevenIn de Op Roakeldaishal te Warffum is de Volierevereniging 't Hoogeland vanaf donderdag 14 december t/m zaterdag 16 december gastheer van de districtskampioenschappen provincie Groningen. Kampioenschappen die worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en waar rond 850 vogels tentoongesteld zullen worden.In totaal 112 inzenders zorgen er voor dat de ‘Op Roakeldaishal’ het toneel zal zijn de districtskampioenschappen afdeling Groningen van de NBvV. Kampioenschappen waar de secretaris van de Volierevereniging ’t Hoogeland, Jan Heuvel, stiekem van had gehoopt dat er rond de 1000 vogels in Warffum te bewonderen waren geweest. ,,Vijf jaar geleden hebben we de districtskampioenschappen ook mogen organiseren. Toen zorgden 126 inzenders er voor dat er in totaal 939 vogels naar Uithuizermeeden kwamen. Daar hadden we nu ook een beetje op gehoopt, en liever nog wat meer. Maar helaas komen we daar deze keer niet aan toe. Dat komt enerzijds door de vergrijzing binnen de inzenders maar ook wel een beetje door de verenigingen zelf. Zo zijn er in de provincie Groningen alleen al 25 vogelverenigingen met in totaal 1000 leden. Wanneer je dat afzet tegen de inzenders is het aantal van 112 liefhebbers die een deel van hun vogels mee laat doen wat aan de magere kant. Maar je kunt mensen niet dwingen om met hun vogels naar een vogeltentoonstelling/kampioenschap te komen,” aldus Jan Heuvel die uiteindelijk wel blij is met het aanbod van 850 vogels. ,,Als organisatie zijn we dat zeker en helemaal wanneer je de geluiden uit andere delen van het land hoort. Ik ben er daarom ook absoluut van overtuigd dat we van donderdag t/m zaterdag weer een mooie vogeltentoonstelling mogen presteren.”Maar in Warffum zal het deze keer niet alleen om de vogels draaien, vertelt Heuvel. ,,We zijn ons er van bewust dat je ook een randprogramma rond een evenement zoals de districtskampioenschappen, moet organiseren. Daarom zullen er op alle drie de dagen ongeveer vijftien kraampjes in de hal komen te staan zodat er toch voor iedereen wat wils is. Daarnaast zorgen de vrijwilligers van de stichting Evenementenhal Op Roakeldais er voor dat er een terrasgedeelte in de hal komt om op die manier een gezellige sfeer te creëren. Want we hebben vijf jaar geleden, toen we de districtskampioenschappen in Uithuizermeeden organiseerden, gemerkt dat de sfeer gewoon heel erg belangrijk is en het dan sneller een gezinsuitje is.”Wat uiteraard ook heel belangrijk is voor het organiseren van een evement zijn sponsoren die dat mogelijk maken en waar de Volierevereniging ’t Hoogeland duidelijk geen klagen over heeft. ,,We weten allemaal dat ondernemers en ook instanties de nodige verzoeken krijgen of ze een evenement of club financieel willen ondersteunen. Wanneer je dan zelf bij mensen langs moet voor een bijdrage dan ben je wel eens bang dat het tegen gaat vallen. Uiteindelijk valt dat vaak wel wat mee maar spannend blijft het wel, “aldus een eerlijke Jan Heuvel die verder kan vertellen dat er door de inzenders voor iedere ingezonden vogel 1,75 euro aan inleggeld betaald moet worden. ,,Dat moet ook wel want je hebt als organiserende vereniging uiteraard de nodige kosten. Dat houdt echt niet op met alleen maar zaalhuur. Zo komen er in totaal 14 keurmeesters naar Warffum en daar een vergoeding voor krijgen. Keurmeesters die trouwens allemaal van buiten de provincie Groningen komen. Want dat is een regel binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, er komt geen keurmeester uit de eigen provincie keuren. Want vaak hebben de mannen zelf ook vogels die ze inzenden en dan moet je niet de schijn van belangenverstrengeling tegen je willen hebben. “Duidelijke woorden van Jan Heuvel die enkele weken geleden op een districtsvergadering ook duidelijk was over hoe de bond moest omgaan met het teruglopen van het aantal leden. ,,Binnen onze bond ging men zich steeds meer op de jeugd richten. Dit onder de mom van, wie de jeugd heeft die heeft de toekomst. Ik vind dat een verkeerde gedachte. Als bond, waar we als vogelverenigingen allemaal lid van zijn, moeten we ons juist meer richten op de dertigplussers die op jonge leeftijd zijn gestopt met hun hobby maar nog wel liefhebber zijn. Die categorie zien we aan het eind van de week ook weer in Warffum lopen. En dat zijn dan de mannen, of vrouwen, die je moet ‘bewerken’ om een mooie hobby weer op te pakken. “Iets wat prima kan, gaat Heuvel verder, want ook in Warffum veranderen er vast en zeker weer vogels van eigenaar. ,, Ik denk dat er tijdens de komende districtskampioenschappen wel voor ongeveer 700 euro aan vogels verkocht gaat worden en waar 10 % van naar de clubkas van de organiserende vereniging gaat, verteld de gedreven secretaris die er samen met de overige vrijwilligers van de Volierevereniging ’t Hoogeland een mooie Vogeltentoonstelling van wil maken. ,,Wanneer het weer geen roet in het eten gaat gooien, en waar het gelukkig niet naar uitziet, hopen we als organisatie dat velen de weg naar de Op Roakeldaishal weten te vinden. Want echt ook voor de niet vogelkenners is het zeker de moeite waard om naar Warffum te komen.” Wat verder nog het vermelden waard is dat de districtskampioenschappen annex vogeltentoonstelling donderdag geopend gaat worden door de 2voorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, dhr Albert Zomer. ,, Daar zijn wij als organiserende vereniging natuurlijk blij mee want dat betekent dat de NBvV deze kampioenschappen ook serieus neemt. En wanneer het publiek daar precies eender over denkt dan ben ik er zeker van dat we vanaf aanstaande donderdag drie mooie dagen gaan beleven. “