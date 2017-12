‘Man of the match in het duel Omlandia-SV Bedum: Stijn Hekstra

Een tijdje terug was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn maar gewoon die speler er uit pikken die mij is opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.De laatste weken was ik aanwezig bij duels waar er eigenlijk geen echte ‘man of the match’ viel aan te wijzen. Iets wat dit weekend anders was. Zaterdag kwam ik uiteindelijk uit bij het duel Omlandia-SV Bedum omdat de overige duels waar ik voor de Ommelander waren afgelast. Wanneer dat gebeurt dan treed ‘plan B’ in werking en gaan we richting uitduels van de clubs in het Ommelandergebied. Zo kwam ik dus terecht in Ten Boer waar het beladen duels tussen de buren op het programma stond. Voor een aantal van de spelers was het de eerste keer dat ze met de hoofdmacht van hun club de derby mochten spelen. Dat gold ook voor Anne-Jits Sijbesma en Stijn Hekstra. Beide kwamen dit seizoen echt bij de selectie van de Bedumers en stonden zaterdag in de basis. Anne-Jits als diepgaande middenvelder en Stijn als linkervleugelverdediger. Beide speelden zaterdag, althans in mijn ogen, echt fantastisch en dat zorgde dat ik een keuze moet maken tussen een middenvelder die betrokken was bij de tweede goal van de Bedumers en een linksback die er voor zorgde dat de veelvuldig op de rechtervleugel opduikende Jeroen Haan nauwelijks in het stuk voor kwam. Dat laatste zorgt er voor dat ik kies voor de 21-jarige Stijn Hekstra omdat ik als oud-voetballer wel iets heb met de positie van linksback. Een positie die je een bepaalde vrijheid geeft wanneer je ploeg in de aanval is. Want hoe mooi is het dat je op de linkervleugel aangespeeld wordt en je deel mag nemen aan het aanvalsspel van je team. Dat deed Stijn zaterdag meer dan uitstekend waarbij hij zijn verdedigende taken niet verwaarloosde en daarom is hij mijn ‘man of the match’ in het duel Omlandia-SV Bedum.