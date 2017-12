Vader en zoon Zijlstra willen met Noordpool omhoog

In bijna alles zijn Geert-Jan en Vincent Zijlstra elkaars tegenpolen. Maar over een punt zijn vader en zoon het roerend met elkaar eens en dat is dat ‘hun’ Noordpool eigenlijk niet in de vijfdeklasse behoort te spelen.Op 3 juni 2012 stopte Geert-Jan Zijlstra op 39-jarige leeftijd als voetballer van het eerste elftal van Noordpool UCF. Op dat moment voetbalde zijn 14-jarige zoon Vincent in de jeugd van Noordpool. Waar Geert-Jan een aanvaller pur sang was lagen de kwaliteiten van zijn zoon duidelijk ergens anders .,, Vincent was in die tijd al een totaal andere voetballer dan ik was. Al snel werd zichtbaar dat hij een fysiek sterkere speler zou gaan worden dan ik ooit was geweest. Daarnaast was ik aanvaller en liggen de kwaliteiten van Vincent meer op het middenveld of in de verdediging. Iets wat door de nu 19-jarige Vincent wordt bevestigd. ,,Ik heb mijn vader vaak zien voetballen en inderdaad klopt het wel dat wij als voetballer niets van elkaar hebben. Maar ook qua karakter niet hoor. Zo was mijn vader iemand die de grens opzocht bij de scheidsrechters en dat is iets wat niet bij mij past. Dat geldt overigens ook voor het verbaal in een wedstrijd aanwezig zijn naar mijn teamgenoten. Nu ik centraal in de verdediging speel moet ik van de trainer meer coachen. Maar dat is iets wat ik gewoon rustig doe omdat ik nu eenmaal geen ‘schreeuwer’ ben.” Een mening die door vader Geert-Jan wordt bevestigd. ,, Waar ik mij ook nu als teamleider nog weleens laat gelden in mijn emotie heeft Vincent dat duidelijk minder. Maar dat is nu eenmaal een karaktertrek van mij en dat zal er, denk ik eerlijk gezegd, ook nooit helemaal uitgaan.” De laatste opmerking roept automatisch de vraag op of Vincent er hinder van ondervindt dat zijn vader als teamleider functioneert. ,,In het seizoen 2015-2016 kwam vast bij het eerste elftal van Noordpool en in dat jaar was het soms weleens lastig dat mijn vader teamleider was. Dan waren het soms pittige discussies hier thuis aan de keukentafel, vertelt de een opleiding tot Junior Accountmanager volgende Vincent met een brede grijns richting zijn vader. ,,Inderdaad, vult Geert-Jan aan, we hadden vaak stevige discussies over wat er in mijn ogen mankeerde aan zijn spel. Daarbij besefte ik mij niet altijd dat hij het als zoon van iemand uit de technische staf het nu eenmaal lastiger had dan welke andere voetballer binnen de selectie dan ook. Want er is geen ouder die mij wijs moet maken dat hij als teamleider van welk team dan ook niet extra kritisch op zijn eigen kind is. Maar andersom is het natuurlijk ook zo dat je niet extreem uit je dak gaat wanneer er gescoord wordt. Vincent scoorde in zijn eerste jaar in het eerste elftal twaalf keer, waaronder negen keer uit een vrije trap. Dan probeer je toch je trots een beetje te verbergen omdat hij op dat moment even niet meer is dan een andere speler uit de selectie.” Een selectie van Noordpool die in de ogen van vader en zoon duidelijk te laag speelt en wat voor Vincent reden was om voor aanvang van het seizoen 2016-2017 eens ergens anders te gaan kijken. ,,Toen ik met de A-junioren van Noordpool in de eerste klasse speelde werden ons bepaalde toezeggingen gedaan op het gebied van een gediplomeerde trainer. Helaas gebeurde dat niet. En in het jaar dat ik voor het eerste elftal speelde kwamen we uit in de vijfdeklasse en daar had ik toen als 17-jarige A-junior niet nog een seizoen echt zin in. Vandaar dat ik er toen voor heb gekozen om de overstap naar de A-junioren van VV Winsum te maken. Daar heb ik vorig jaar mee in de vierde divisie gespeeld en ik moet zeggen dat was een mooie ervaring.” Maar toch besloot de middenvelder/verdediger om weer terug te keren naar Noordpool. Dit omdat Martijs Delker en Gijs Balkema, die al eerder naar Winsum waren vetrokken, ook besloten om terug te gaan naar de club waar het ook voor de twee aanvallers allemaal was begonnen. ,,We hadden er in dat seizoen al een paar keer over gesproken en direct gezegd dat als we terug zouden gaan we het gezamenlijk zouden doen. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan zodat we nu samen in het eerste elftal van Noordpool spelen.” Iets waar Geert-Jan Zijlstra als onderdeel van de technische staf uiteraard blij mee is. ,,Absoluut maar wat Vincent betreft heb ik daar voor mijzelf wel direct een voorwaarde aan gekoppeld. Wat ik absoluut niet wilde, dat ik hem qua ontwikkeling in de weg zou zitten. Het seizoen in Winsum is goed geweest voor zijn ontwikkeling als voetballer en persoonlijkheid. Want om heel eerlijk te zijn, Martijs, Gijs en Vincent zijn wel spelers die de potentie in zich hebben om Noordpool naar een hoger plan te brengen. Dat geldt overigens voor meer spelers binnen de selectie maar je moet altijd maar weer afwachten hoelang spelers het geduld hebben om uit de vijfde klasse te komen. Want echt, daar moeten we als Noordpool echt uit.” Met de laatste opmerking van zijn vader is Vincent het roerend eens omdat ook hij van mening is dat het voetbal wat Noordpool wil spelen beter in de vierde klasse past. ,,Ik wil absoluut niet arrogant overkomen maar in de vijfde klasse kom je ploegen tegen die de bal alleen maar naar voren ‘pompen’ en dan wel zien wat er gebeurt. Tegen dat soort teams hebben wij het nog te vaak lastig. Maar in een dorp met ruim meer dan 5000 inwoners moet een voetbalvereniging in mijn beleving hoger spelen dan zoals nu in de vijfde klasse.”Duidelijke woorden van vader en zoon waarvan de laatste ook nog in een andere hoedanigheid binnen Noordpool actief is. ,,Samen met Gijs Balkema ben ik trainer van Noordpool O-11. Ik moet zeggen dat ik dat erg leuk vind omdat het een groep is die ook wat aan wil nemen. Wanneer het kan ben ik, samen met Gijs, ook bij de wedstrijden aanwezig want dat is iets wat ik in Winsum heb geleert. Daar zijn alle leiders en trainers op zaterdag maar ook doordeweeks zoveel mogelijk bij de teams aanwezig. Wat dat betreft gaat het bij een grotere club toch allemaal wat ‘professioneler’. Dat is geen verwijt naar hier bij Noordpool maar gewoon de realiteit en waar wij als club echt moeten proberen om daar stappen in te maken..” Die laatste woorden van zijn zoon worden door Geert-Jan bevestigd met de opmerking, wat binnen Noordpool nog meer moet gebeuren is de mensen nog meer in hun juiste kracht worden gebruikt. Wanneer dat nog meer gaat gebeuren, en dat zie je bijvoorbeeld met jongens zoals Gijs en Vincent die nu als jeugdtrainers actief zijn, ben je op de juiste weg naar hopelijk in de toekomst een stabiele vierdeklasser.” .