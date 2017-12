Een andere aanvangstijd i.p.v. 15 ‘mijnwerkerslampjes’ is stukken beter.

Je moet jezelf nooit teveel eer geven maar om het bericht, ze hebben ons duel mooi verplaatst’ moest ik wel een beetje lachen.Vorige week schreef ik het artikel http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/12121-laat-ze-de-rambam-krijgen-met-een-wedstrijd-inplannen-op-zaterdag-16-december-om-08-45-uur.html . Een artikel dat wel aardig gelezen werd en wie weet ook wel door een van de vele medewerkers binnen de KNVB. Want uit betrouwbare bron weet ik ondertussen dat er wel meer van mijn ‘prutswerk’ ergens binnen de KNVB-burelen terecht komt. Iets wat overigens niet erg is en helemaal wanneer het indirect ook nog eens iemand of een team helpt. Maar degene die mij inseinde over de gekkigheid dat hij op 16 december om 08.45 uur met zijn team ergens moest komen opdraven was blij. Want ‘opeens’ kon het wel dat er op 16 december om 12. 15 uur gespeeld werd in plaats van op een tijdstip dat een warming -up in het donker afgewerkt moet worden. Want dat werd gemakshalve even vergeten op de burelen van de KNVB waar de fout hersteld werd of….. zou het de thuisspelende ploeg zijn geweest die het tijdstip heeft veranderd. Iets wat, zo hoorde ik deze week ook zou kunnen en waar de tegenpartij geen stem in heeft. Maar dat zo vertelde de trainer/coach, zal mij een zorg zijn want dat scheelt mij toch weer de aanschaf van 15 ‘mijnwerkerslampjes’ of zouden ze bij de KNVB denken dat alle velden in Nederland voorzien zijn van kunstlicht.”