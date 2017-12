Sfeervolle happening in kantine SV Marum.

Het uitbrengen van de presentatiegids voor het seizoen 2017 – 2018 werd door SV Marum aangegrepen om een aantal mensen in het zonnetje te zetten. De super sfeervolle kantine, wat is hij mooi verbouwd en aangekleed, was het decor voor het aanbieden van de nieuwe gids.Nadat de wedstrijd Marum 1- Sc Joure 1 in het voordeel van een fel spelende Marum was beslecht (eindstand 3-1), bracht zanger Christiaan Renkema de spelers van Marum 2 (fantastische winst 7-0 op Blauw Wit 34 uit Leeuwarden) alvast in een nog betere mood. Door het vakkundige en gastvrije barpersoneel werd iedereen van een drankje en hapje voorzien. De uitreiking van deze presentatiegids stond in het teken van dankzegging aan de vrijwilligers en sponsoren en ook om met trots de vernieuwde kantine aan iedereen te showen. Daarnaast had de activiteitencommissie extra ruimte gecreëerd in de gids om een tweetal 'oud' jeugdleden in het zonnetje te zetten.Onder de bezielende woorden van Koert Biermann werd de familie St. Juste – Van Wijk naar voren gehaald. Helaas kon Jeremiah (Jerry) zelf niet aanwezig zijn in verband met competitieverplichtingen (Groningen-Feijenoord) maar zijn rol werd met verve overgenomen door broer topzaalvoetballer en tevens zaakwaarnemer van Jerry, Joshua. Fantastisch was ook dat moeder Heleen en oma Van Wijk waren meegekomen. Getuige alle gesprekken die zij links en rechts voerden hebben ze nog steeds een warme band met de SV Marum. Door Koert werd aan Joshua een Marum wedstrijdshirt aangeboden met de naam St. Juste achterop, tactisch gekozen deze achternaam op het shirt, zo kunnen zowel Jerry, Joshua als Benjamin en zelfs zus Naomi het shirt nog aantrekken mochten ze weer bij hun roots gaan voetballen. Groot was de verbazing bij Koert toen Yoshua een officieel Feijenoord shirt met de naam St. Juste erop aanbood aan de SV Marum. Deze gaat een mooie plaats krijgen in de Marum kantine naast het 'oude' Heerenveen wedstrijdshirt van Jerry. Voor oma van Wijk en Heleen was er nog een mooie bos bloemen en uiteraard ook een presentatiegids.Vervolgens nodigde Koert 'oud' speelster Roos van Veen uit om naar voren te komen. Roos gaat hopelijk een mooie voetbalcarriere tegemoet in Eindhoven, duidelijk is wel dat het niet zal ontbreken aan haar inzet en motivatie. Ook aan Roos werd een Marum wedstrijdshirt overhandigd met haar naam prominent achterop. Deze zal vast een mooi plekje in haar kamer gaan krijgen. Voorzien van presentatiegids, bos bloemen in de Marum kleuren en een big smile verliet Roos het podium.Vervolgens werd de nieuwe gids door Koert aangeboden aan een aantal sponsoren, waarbij Koert memoreerde “Er zijn snel geteld wel 60 sponsoren hier dus dat gaat nu even te lang duren om jullie allemaal 1 te overhandigen maar voor ons zijn jullie allemaal even belangrijk, dank voor jullie belangeloze support”. Hierna werd de nieuwe gids aangeboden aan het hoofdbestuur van de SV Marum, voorzitter Simon Neef nam de gids dankbaar in ontvangst. Deze zal ongetwijfeld weer een prominent plekje op de bestuurstafel gaan krijgen. Tot slot werd de activiteitencommissie bedankt voor wederom een puik stuk werk en een mooie reclame voor SV Marum.