De Heracliden O8- 1: Kampioen is leuk maar op zoek naar meer weerstand

Voor de diverse najaarscompetities komt er een einde aan een eerste reeks van wedstrijden. Iets wat ook geldt voor De Heracliden O8- 1 dat zaterdag in zijn thuisduel tegen SGV uit Schildwolde het kampioenschap kan binnenhalen.In tegenstelling tot wat de KNVB voor ogen heeft, bij de jongste jeugd geen standen bijhouden zodat er ook geen titels te verdelen zijn, denkt men daar o.a. bij De Heracliden anders over. De voetbalvereniging heeft het geluk dat het O8- 1 over een zevental prima voetballertjes beschikt. Zeven voetballertjes die alle gespeelde wedstrijden al hebben gewonnen zodat iedereen weet dat dit team op de eerste plaats in zijn poule gaat eindigen. Een eerste plaats die voor De Heracliden reden genoeg is om het team als kampioen te huldigen omdat men ook in Uithuizermeeden weet dat het beleven van een kampioenschap voor iedere voetballer, jong of oud, een hoogtepunt in zijn of haar carrière is. Maar het duidelijk de beste zijn heeft er binnen De Heracliden ook voor gezorgd dat men verder kijkt dan het kampioenschap. Want ook in Uithuizermeeden weet men dat je met alleen maar gemakkelijke overwinningen geen speler beter maakt. Spelers worden beter wanneer ze meer weerstand krijgen. Dat heeft er voor gezorgd dat men bij de KNVB het verzoek heeft neergelegd om voor de voorjaarscompetitie niet een maar twee klasses hoger te worden ingedeeld. Dit is niet om hautain over te komen maar puur en alleen omdat men ook bij de vierdeklasser weet dat je altijd moet proberen te winnen maar je ook moet leren dat je kunt verliezen. Vandaar dat men richting de KNVB heeft gevraagd om meer weerstand voor dit team. Want duels van 2x20 minuten die met dubbele cijfers worden gewonnen is voor niemand leuk. Dat is op een gegeven moment niet meer leuk. Niet voor de winnaars en ook niet voor de verliezers, want beide ploegen leren niets. En vandaar dat De Heracliden een titel voor zijn O8- 1 leuk vind, en dat de kinderen ook wil laten vieren, maar dat dit prima past binnen het kader dat de jeugdige voetballers moeten leren dat winnen alleen maar kan wanneer je weet wat verliezen is. Zaterdag staat dus het duel tegen SGV op het programma en zoals de zaken er nu voorstaan ook gespeeld gaat worden. Want ieder nadeel heeft een voordeel want door de veranderde afmetingen hoeft er maar een klein stukje gras op sportpark Meij bespeelbaar te zijn om te kunnen spelen. En gezien de creatieve geesten binnen ‘Hera’ zal dit zaterdag het probleem niet zijn.