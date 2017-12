Nuttige zege Annen waar Jappie Tiersma na het seizoen stopt als hoofdtrainer.

In een wat vreemd verlopen duel won Annen zondagmiddag het uitduel tegen Wildervank met 2-3. Een belangrijke zege voor de ploeg van de na dit seizoen als hoofdtrainer van Annen stoppende Jappie Tiersma.De eerste kans in het duel tussen Wildervank en Annen was al in de eerste minuut voor de bezoekers. Een corner zorgde namelijk voor de eerste kans voor Annen. Nog in dezelfde minuut was er vervolgens een mogelijkheid voor de thuisploeg wat direct de 1-0 op het scorebord betekende. Niet veel later had de thuisploeg zelfs op 2-0 kunnen komen maar deze mogelijkheid werd door een van de aanvallers van Wildervank om zeep geholpen. Na dit eerste kwartier die duidelijk voor de gastheren was kreeg Annen wat meer grip op het duel maar wat er nog niet toe leidde dat er gescoord werd. Ondertussen had scheidsrechter Roelof Leuning een rugblessure opgelopen die hem moest doen besluiten het duel in de 41minuut te staken. Gelukkig voor beide ploegen was er op het sportpark een official aanwezig die als scheidsrechter mocht en kon optreden zodat het duel na ruim twintig minuten vervolgd kon worden. Besloten werd om het oponthoud als het rustmoment tussen twee helften te zien zodat er eerst vier minuten gespeeld voor er van helft werd gewisseld. In die vier minuten kwam Annen, door een strafschop van Dante Ploeg, vervolgens op gelijke hoogte. Annen kreeg vervolgens na het wisselen van de helften nog meer grip op het spel van de thuisploeg maar de doelpunten om dat ook te laten zien bleven voorlopig nog uit. Het duurde namelijk tot de 73minuut voor er in Wildervank weer werd gescoord. Een scrimmage voor het doel van de thuisploeg zorgde dat Dolf Nijborg voor Annen de 1-2 op het scorebord kon schieten. Twee minuten later werd het allemaal nog mooier voor Annen toen Dante Ploeg er met zijn tweede goal van de dag er zelfs 1-3 van wist te maken. Wildervank gooide vervolgens alles op de aanval wat er voor zorgde dat Annen in de verdediging werd gedrongen. In de 78scoorde de thuisploeg vervolgens de aansluitingstreffer en werd het opeens ‘billenknijpen’ voor de Annenaren. Maar uiteindelijk bleef het bij een 2-3 stand op het scorebord waar Jappie Tiersma erg blij mee was. ,,We speelden tegen een Wildervank wat naar mijn idee te laag op de ranglijst staat. Daardoor kregen we het in de slotfase toch nog weer lastig. Maar bij ons zit er een geweldige ‘drive’ in om er een mooi seizoen van te maken. “ Een mooi slot is ook wat Jappie Tiersma graag wil want na dit seizoen stopt Tiersma als hoofdtrainer van Annen. De reden is dat de Tiersma door een verandering van werkzaamheden en bijbehorende cursussen niet meer kan bezetten om als hoofdtrainer te fungeren. ,,Die veranderingen hebben mij doen moeten besluiten om er na dit seizoen er een punt achter te zetten. Hoe jammer of ik het ook vindt, maar het kan gewoon niet anders. Want het hoofdtrainerschap is niet iets wat je er even bij kunt doen. Er komt dus een nieuw gezicht voor de groep te staan. Een groep waar nog heel veel potentie in zit. Maar dat ik stop als hoofdtrainer van Annen betekent niet dat ik niet meer actief binnen de v.v. Annen zal zijn. Dat blijf ik zeker doen maar niet meer als hoofdtrainer. En daarom hoop ik oprecht dat we er als selectie en staf een mooi seizoen van kunnen maken met misschien wel een mooie prijs als afsluiting.”