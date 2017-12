Amsterdammer John Panhuijsen slachtoffer ‘andere prioriteitenziekte’

Enige tijd terug schreef ik een artikel over ‘ de andere prioriteitenziekte’ in de donkerte spelonken, lees de B-categorie , van het amateurvoetbal. Maar wat ik toen al voorspelde, ‘ de andere prioriteitenziekte’ heeft ook in de A-categorie zijn intrede gedaan.Amsterdammer John Panhuijsen was zaterdagochtend al vroeg vertrokken uit onze hoofdstad want er stond een reis op het programma naar Scheemda waar het duel SC Scheemda-GVAV Rapiditas op het programma stond. De Amsterdammer heeft een bijzondere hobby want hij wil proberen om alle amateurvoetbalverenigingen een keer uit en thuis aan het werk te zien. Voor zaterdag stond dus het duel tussen SC Scheemda en GVAV Rapiditas op het programma. Een hele onderneming voor John die alles met het openbaar vervoer doet. Maar zaterdag had hij het geluk dat de laatste etappe met zijn kennissen uit Leens werd afgelegd. Aangekomen in Scheemda werd duidelijk dat het duel in ieder geval doorging want op het complex werd volop gevoetbald. Maar er kwam een kink in de kabel want bij aankomst, rond 14.00 uur, in de kantine van Scheemda was daar de mededeling dat het duel niet gespeeld zou gaan worden. De gasten uit Groningen hadden namelijk vijf minuten eerder gebeld met de mededeling dat ze niet naar Scheemda kwamen omdat er maar zes spelers beschikbaar waren om tegen Scheemda aan te treden. Gewoon even een mededeling van, sorry maar we komen niet en vul maar een 3-0 stand in. Want dat was het verhaal wat er klonk in Scheemda. Niks afgelast, maar gewoon een uitteam uit de A-categorie die niet komt opdagen omdat rond 14.00 uur blijkt dat er geen zeven voetballers te vinden zijn die in Scheemda kunnen beginnen. Een trieste ontwikkeling waar ik van denk dat we dit over een paar jaar nog meer gaan meemaken. Of…de KNVB moet eens snoeihard durven optreden tegen teams die last hebben van ‘de andere prioriteitenziekte’ . Maar de ‘actie’ van GVAV Rapiditas-zaterdag 1 zorgde dat John Panhuijsen onverrichte zake huiswaarts kon keren. Gelukkig werd er in Winsum, waar hij door zijn kennissen zou worden afgezet, het duel VV Winsum-Drachtster Boys gespeeld zodat hij toch nog een aantal minuten aan amateurvoetbal tot zich kon nemen. Maar toch bleef bij de Amsterdammer het gevoel hangen dat hij dankzij ‘ de andere prioriteitenziekte’ bij het zaterdagteam van GVAV Rapiditas voor Jan met de bekende achternaam vanuit Amsterdam naar Scheemda was gereisd.