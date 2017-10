Grond rondom kunstgrasvelden is sterk verontreinigd

Bovenstaand artikel las ik vanmorgen op de site www.rtvnoord.nl . Een artikel over een programma waar ik al over geïnformeerd was. Ik had al eerder deze maand vernomen dat Zembla op verder onderzoek was uitgegaan met bovenstaand nieuws als gevolg. Net als je niet blij wordt van dat gedoe tussen Donald Trump en Kim Jong-un kun je toch ook niet zeggen dat je blij moet worden van het feit dat de grond rond en onder kunstgrasvelden vervuild is. In een tijdperk dat ‘we’ over elkaar rollen om het roken op een sportcomplex te verbieden is dat wel heel erg vreemd. Niet meer roken, want daar mogen kinderen niet mee geconfronteerd worden. Maar we controleren niet of de grond vervuild is door het gebruik van rubbergranulaat. Wie is er nu gek denk je dan en vandaar dat ik benieuwd ben naar de uitzending van Zembla. Een uitzending die ik donderdagmorgen in alle rust ga bekijken en die ongetwijfeld het beeld gaat geven dat het gebruik van rubbergranulaat schadelijk voor gezondheid en milieu is.