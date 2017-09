Verdwijnt HFC’15-zondag 1 door regelgeving van de voetbalkaart ??

De zondagtak van HFC ’15 is in rep en roer. Het vlaggenschip van de zondagafdeling heeft namelijk een chronisch tekort aan kwaliteit voor het uitkomen in de derde klasse maar mag van de KNVB niet vrijwillig terugkeren naar de vijfde klasse.Aan het einde van het seizoen 2016-2017 vertrokken een aantal spelers van HFC’15-zondag naar elders en een paar spelers kozen voor de zaterdagtak van de fusieclub uit Hoogkerk. Dat zorgde dat vooral teamleider Ronny Melessen er alles aan deed om er voor te zorgen dat er een representatieve selectie aan het seizoen 2017-2018 kon beginnen. Een poging waar Melessen in scheen te slagen tot een week voordat ook voor HFC’15 het eerste bekerduel op het programma stond. Van de groep van 18 spelers haakten er namelijk door diverse omstandigheden toch nog vier, waaronder de doelman, af. Een simpel rekensommetje leert dat 18-4 nog steeds 14 is en wat te weinig is om als voetbalteam aan een seizoen in de derde klasse te beginnen. Want een volgend probleem voor de Hoogkerkers was dat vanuit de lagere teams niemand wilde aansluiten om met het eerste elftal in de derde klasse te gaan voetballen. Dit omdat men daar de kwaliteiten of leeftijd niet voor had. Een volstrekt logische reden maar vanuit de lagere teams en de overgebleven spelers kwam de opmerking, we willen HFC’15-zondag 1 graag in stand houden dus waarom dan geen vrijwillige degradatie naar de vijfde klasse. Dit onder de mom, wat een keer weg is komt nooit meer terug. Binnen het bestuur van HFC’15 werd direct actie ondernomen en het verzoek bij de KNVB neergelegd of men terug mocht keren naar de vijfde klasse. Dit omdat het duidelijk was dat HFC’15 in de derde klasse als kanonnenvoer zou gaan fungeren. En dat was iets waar niemand blij van zou gaan worden. HFC’15 niet maar ook de tegenstanders niet. Dus wat dat betreft had men in Hoogkerk de hoop dat het verzoek zou worden ingewilligd. Maar helaas was dat ijdele hoop want het verzoek werd niet gehonoreerd door de bond. Een bittere teleurstelling voor de Hoogkerkers die graag als twaalfde ploeg in zondag 5D had willen spelen.Even een rondje langs wat verenigingen leerde datmet smart op een twaalfde ploeg zit te wachten. Want wie je spreekt over zondag 5D, ze spreken allemaal over een, om in het kantinejargon te blijven,En dat is het natuurlijk ook met maar elf teams in de competitie en waar HFC’15 dus prima bij geplaatst had kunnen worden. Maar, en dit zeg ik op persoonlijke titel, de bond moet weer eens op zijn strepen staan. Ik weet zeker dat er geen vereniging in 5D is die tegen de komst van een duidelijk afgeroomde HFC’15 is. Want het is precies zoals een teamleider het gisteravond zei, we willen voetballen en niet steeds vrij zijn.”Want dat is namelijk het verhaal, er zijn al een aantal inhaalweekenden gepland waar misschien wel evenveel op valt in te halen dan dat er patat te koop is op Rottumerplaat. En wanneer daar dan ook nog eens twee extra vrije zondagen bijkomen dan heb je het idee dat je met een hopeloze competitie bezig bent. Maar er is misschien nog hoop voor de Hoogkerkers. Want misschien kunnen de verenigingen in zondag 5D nog een goed woordje doen door gezamenlijk te verklaren dat ze HFC’15 graag willen helpen om te mogen spelen in de vijfde klasse. En wie weet vertoont de KNVB dan wat menselijke trekjes en laat het voor even de regels voor wat ze zijn en maakt ze in totaal 26 verenigingen blij.