Oud-international Irene Bernsen: ‘Met de juiste personen op de juiste plaats zie ik het vrouwenvoetbal absoluut stappen maken.”

Volgens de website www.onsoranje.nl zou Irene Bernsen op 18 april 1990 tegen België haar enige interland hebben gespeeld. Iets wat de waarheid echter niet is want de tegenwoordig in Groningen woonachtige en als leidinggevende bij ZINN (Thuis)zorg, Wonen en Welzijn werkzaam zijnde oud-voetbalster heeft beduidend meer interlands voor het Nederlands team gespeeld.Zelf bagatelliseert Irene het feit dat de gegevens over haar opniet kloppen met de opmerking, misschien moet ik de KNVB een keer berichten dat dit niet helemaal klopt. Ik gok zelf namelijk dat ik zeker meer dan 30 interlands gespeeld heb, vertelt ze wanneer ik haar ontmoet op haar kantoor bij ZINN (Thuis)zorg, Wonen en Welzijn aan de Helperbrink. Daar aan de Helperbrink ontmoet ik een paar weken geleden een vrouw die als een vurig pleitbezorgster van het vrouwen/meisjesvoetbal in het Noorden mag worden gezien en die precies als miljoenen meer had genoten van de‘Fantastisch dat Oranje de Europese titel heeft weten te behalen. Dat betekent namelijk een enorme stimulans voor het vrouwenvoetbal in ons land want ik hoop nu echt dat amateurverenigingen eindelijk eens een keer gaan luisteren naar voetbalsters die op hoog niveau hebben gespeeld en weten waar ze het over hebben. Veel verenigingen moeten een voorbeeld nemen aan de amateurclubs die dit wel doen en de goede mensen op de goede plek durven zetten om het meiden-en vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Want gebeurt dat niet dan blijven we met het vrouwenvoetbal hangen op een niveau wat je als liefhebbers van het vrouwenvoetbal niet eens moet willen. Je moet mannen en vrouwen hebben die een juiste visie hebben waar het gaat om het vrouwenvoetbal. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de voetbalvereniging Helpman. Daar hebben ze in de persoon van Marco Pesiwarissa iemand die duidelijk gefocust is op het vrouwenvoetbal en vanuit een duidelijke visie werkt. Maar dat is maar één vereniging. Want er zijn natuurlijk nog veel meer verenigingen waar men een vrouwentak heeft. Maar in alle eerlijk moet je dan de conclusie trekken dat het vrouwenvoetbal bij nog teveel verenigingen niet op de juiste waarde wordt geschat. “Dat laatste vind de oud-voetbalster, die in 2015 stopte als trainer/coach van de dames van Lycurgus, duidelijk jammer. ‘Je kunt er niet omheen dat het vrouwen/meisjesvoetbal de laatste jaren duidelijk in opkomst is. Daar moet en mag de voetbalwereld zijn ogen niet voor sluiten. Natuurlijk hoor ik de criticasters ook die roepen dat het voetballen niets voor vrouwen is. Maar dat is natuurlijk onzin. Je moet het alleen niet met elkaar vergelijken, aldus Irene die in het stimuleren van het vrouwenvoetbal ook een rol voor FC Groningen ziet. ‘Dat FC Groningen niet met een damesteam in de eredivisie uitkomt, is natuurlijk jammer. Maar ik snap best dat de directie tegen de kosten van een damesteam aanhikt. FC Groningen kent financieel namelijk even een wat mindere periode. En dan is het niet echt logisch om geld in een damesteam te investeren. Maar diep in zijn hart staat Hans Nijland absoluut niet onwelwillend tegenover het vrouwenvoetbal maar moet hij op dit moment met ‘zijn’ FC Groningen even op de centjes passen.”Maar opeens krijgen we het over Feyenoord dat niet met een damesteam aan de eredivisie gaat deelnemen maar wel twee meisjesteams gaat formeren. ‘Dat is natuurlijk ook een mooie stap voor jonge talentvolle speelsters die op die wijze met betere training en wedstrijdfaciliteiten te maken krijgen, weet ook Irene. ‘Dat zijn zaken die absoluut voor een verbetering van het niveau gaan zorgen en die misschien bij FC Groningen ook wel te realiseren zijn. Want waar je bij een damesteam misschien over een budget van 500.000 euro praat is het voor een meisjesteam misschien het vijfde deel wat je kwijt bent. Maar wat is kwijt wanneer je kijkt naar de goodwill wat je als BVO kweekt wanneer je het vrouwenvoetbal gaat steunen”Zo praat Irene bevlogen over haar passie, het vrouwenvoetbal, en wat volstrekt logisch is. Want ooit heeft ze oud-bondscoach Vera Pauw beloofd dat ze zich zou blijven inzetten om het vrouwenvoetbal in het noorden uit zijn isolement te halen. ‘Vera heeft altijd gezegd, Irene je moet je blijven inzetten voor het vrouwenvoetbal bij jullie in het noorden. En dat ben ik ook zeker van plan omdat het vrouwenvoetbal dat namelijk absoluut verdient. ‘Ik ben niet voor niets na mijn eigen carrière een aantal jaren als trainster actief geweest. En daarnaast heb ik bij de voetbalvereniging Helpman een bestuursfunctie vervuld. Maar om eerlijk te zijn, ben ik nog niet klaar met mijn passie richting het vrouwenvoetbal. “Wanneer ze de laatste woorden uitspreekt kan de onvermijdelijke vraag niet uitblijven, zou ze een rol binnen een organisatie zoals FC Groningen ambiëren. ‘Laat een ding duidelijk zijn dat het geen verkapte sollicitatie is. Maar samen met mensen met een visie het vrouwenvoetbal binnen FC Groningen op de kaart zetten zou ik niet onwelwillend tegenover staan. Ik snap best dat er dan nog het nodige moet gebeuren maar met een meisjes O-17-team aan een mooi project beginnen zou natuurlijk geweldig zijn. En wanneer er dan binnen de amateurverenigingen ook nog meer een omslag wordt gemaakt naar de juiste personen op de juiste plaats zie ik het vrouwenvoetbal ook in het noorden absoluut stappen maken.”