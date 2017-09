De Mencke toneel van oefenpot Donar

Op zaterdag 2 september staat er met de komst van landskampioen en bekerwinnaar Donar naar Sportcentrum De Mencke een waar basketbalspektakel op het programma. De formatie van coach Erik Braal zal in Uithuizen namelijk in zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen gaan spelen waarbij Aris uit Leeuwarden de tegenstander zal zijn.In juni 2017 werd de Stichting Evenementen ’t Hogeland opgericht die al snel werd benaderd door landskampioen en bekerwinnaar Donar dat graag voor een oefenwedstrijd in Sportcentrum De Mencke wilde komen spelen. De stichting, bestaande uit Henk Jansen, Ronald Bultema. Elske Doff, Adiba Zimo was uiteraard zeer vereerd met dit verzoek maar plakte daar wel direct een voorwaarde aan vast vertelt de voorzitter van de Stichting, Elske Doff. ,,Het verzoek was natuurlijk fantastisch. Wanneer een topclub, wat Donar absoluut is, met een dergelijke vraag komt zeg je geen nee. Maar we wilden wel het eerste oefenduel van Donar naar De Mencke halen en niet bijvoorbeeld het derde of vierde oefenduel. We wilden dat het publiek in Uithuizen als eerste de primeur van het ‘nieuwe’ Donar kreeg. “ ,, Wanneer vervolgens de publieke belangstelling ter sprake komt weet de voorzitster van Sietsema Highlanders, Ellen Roede, dat dit bij de eerdere keren dat Donar op bezoek kwam behoorlijk schommelde. ,,Ik weet dat de eerste keer toen Donar op bezoek kwam De Mencke zeer goed bezet was. De tweede keer was dat door wat miscommunicatie tussen Donar en wij als Sietsema Highlanders allemaal wat minder. Dat zorgde dat wij als Sietsema Highlanders vorig jaar niet weer onze nek uit durfden te steken om Donar naar De Mencke te halen. Maar nu de Stichting Evenementen ‘t Hogeland het aan heeft gedurfd om de landskampioen en bekerwinnaar wederom naar Uithuizen te halen verlenen wij als vereniging natuurlijk graag de nodige assistentie. Want wij zijn er natuurlijk ook bij gebaat dat een topclub, wat Donar in absoluut is, naar De Mencke wil komen. De laatste tijd is ons ledenbestand namelijk wat teruggelopen naar ongeveer veertig leden. Dat zouden we graag weer wat meer te zien stijgen. Maar wie weet, misschien is het duel tussen Donar en Aris uit Leeuwarden wel net dat laatste zetje wat de jeugd over de streep trekt.” Wanneer Ellen Roede dat laatste zegt haakt Elske Doff daar ogenblikkelijk op in. ,,Dat wat Ellen zegt is ook iets wat wij als Stichting Evenementen ‘t Hogeland graag willen bereiken. Door topsport naar De Mencke te halen willen wij de sportclubs in de regio een boost geven. Zo staat ook de volleybalvereniging Lycurgus op ons lijstje als een topploeg die we hier in De Mencke graag een keer aan het werk willen zien.”Maar dat laatste is iets voor de toekomst, zegt Elske Doff die, samen met de vrijwilligers van de Stichting en van Sietsema Highlanders, eerst het basketbalevenement tot een absoluut succes wil maken. ,,Wij gaan er met zijn allen echt voor om er een mooi spektakel van maken. Zo is de vaste speaker van Donar, Martin Kuizenga aanwezig en zullen ook de cheerleaders van de landskampioen en bekerwinnaar van de partij zijn. Daarnaast zal er een rode loper voor de spelers en staf en bezoekers komen te liggen. Het showelement hoort bij de basketbalsport. Dat is gewoon een belangrijk onderdeel in deze sport en daar spelen wij als organisatie graag op aldus een enthousiaste Elske Doff die nog even verder gaat met haar verhaal. ,,Waar de organisatie zich verder sterkt voor heeft gemaakt heeft dat het voor gezinnen zeer aantrekkelijk is om het topbasketbalduel tussen Donar en Aris te komen bezoeken. Wanneer je soms bij evenementen komt dan schrik je vaak van de prijs. Vandaar dat wij gezinskaarten in de verkoop hebben gebracht. Losse kaarten kosten 5 euro per kaart en een gezinskaart, voor twee volwassenen en twee kinderen, kost 12.50. Ik moet zeggen dat de reacties op deze actie meer dan uitstekend zijn. De teller kruipt namelijk al aardig naar de 200 in de voorverkoop verkochte kaarten. “Met dat laatste is ook Ellen Roede uiteraard blij en tevreden en de voorzitter van Sietsema Highlanders komt vervolgens nog met een leuke bijkomstigheid wat het duel Donar-Aris betreft. ,, Bij Aris speelt Valentijn Lietmeijer. Valentijn is een guard die als jonge basketballer bij onze vereniging is begonnen. Dat is natuurlijk prachtig voor onze jeugdige leden die dat toch een beetje als een voorbeeld moeten zien.” Jeugdleden die gezamenlijk voor een jeugdafdeling zorgen waar de zelf ook nog steeds actieve Ellen Roede, we willen met het damesteam ook dit seizoen weer om de bovenste plaatsen meedoen, zeer tevreden over is. ,,Wanneer ik van Elske hoor dat de spelers van het U-18 in de zomervakantie op eigen initiatief heeft doorgetraind is dat natuurlijk fantastisch. Wij hadden als bestuur al een goed gevoel bij dit team en dat wordt op deze wijze alleen maar bevestigd. Daarom zijn we als vereniging ook blij dat we met Vlademiro Silva een vaste trainer hebben gekregen die dit team samen met Wessel van Tamelen gaat trainen en begeleiden. Daarnaast zal Julia Toonder de mini’s U12 gaan trainen en neemt Ivo Buderman de trainingen en begeleiding van het damesteam voor zijn rekening. Wat ons herenteam betreft worden de trainingen door de spelers onderling geregeld en dat gaat al een aantal jaren prima. Qua trainers zijn we prima bezet en daardoor hopen we ook echt dat ons ledenaantal wat gaat stijgen en waar het duel van zaterdagavond hopelijk aan gaat bijdragen.” Wanneer Ellen deze laatste woorden laat vallen haakt Elske Doff daar nog even op in. ,,We hebben het al eerder gezegd maar dat is ook echt de insteek van de Stichting Evenementen ’t Hogeland. We willen de sportclubs in de regio ondersteunen door grote sportevenementen naar bijvoorbeeld De Mencke te halen. Men moet in onze beleving hier op het Hogeland veel meer met topsport in aanraking komen. Wanneer dat gebeurt dan kan het bijna niet anders of de jeugd gaat ook meer sporten en waar de sportclubs profijt van hebben. En dat is iets wat we met elkaar graag willen, de jeugd moet achter de computer weg en op het gebied van de sport veel actiever worden.”