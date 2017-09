Winkelhuis verrijking Leens.

Op 15 mei 2014 opende het Winkelhuis in Leens zijn deuren. Vijftien ondernemers zorgden er voor dat een nog leegstaand pand aan de Hoofdstraat 17 in Leens in gebruik werd genomen. Een aantal wat ruim drie jaar later is uitgegroeid naar 21 ondernemers die een plaats in de ‘shop in shop’ hebben gevonden.Dankzij het Winkelhuis kun je ondernemen, is een opmerking die Susan Bolt, als een van de ondernemers in het Winkelhuis Leens, aan het einde van het gesprek opeens laat vallen. Een opmerking die de opzet van het Winkelhuis volledig dekt. ,,Wanneer ik die opmerking nu zo maak denk ik ook echt dat het zo werkt. Want los van elkaar zouden we als ondernemer geen bestaansrecht hebben. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de vaste lasten zoals het huren van een pand, verzekeringen en de uren dat je in je winkel moet staan. Nu doen we dat met meerdere ondernemers volgens een rooster en wordt de huur door allen gezamenlijk betaald.”Het tot stand komen van het Winkelhuis in Leens kreeg in september 20 13 een eerste aanzet toen er in het leegstaande gedeelte van het centrumplan ‘De Marren’ een markt werd georganiseerd. Een ‘Marren Markt’ die, zo vertelt Chantal Eggens als ondernemer van het eerste uur, werd georganiseerd door Nynke Kloosterman. ,,Ik weet dat Nynke vanuit de gemeente De Marne gevraagd is om iets in het leegstaande deel van ‘De Marren’ te organiseren. Daar werd toen in september 2013 een markt georganiseerd met een keur aan verschillende kraampjes. Kraampjes die samen ‘De Marren Markt’ vormden die gedurende de gehele maand september iedere donderdag, vrijdag en zaterdag geopend was. Het mooie aan de markt was dat de grote verscheidenheid aan producten. Zo waren er mode- en woonaccessoires, kinder- en dameskleding, boeken, kraam -en andere cadeau artikelen, een uitgebreide keuze aan hobbymateriaal en heel veel andere leuke producten van kleine ondernemers uit het Noorden. De markt was een initiatief van de gemeente De Marne samen met Leyten, de vastgoed-ontwikkelaar van winkelcentrum de Marren. Dat initiatief werd goed ontvangen in Leens en omstreken waardoor toen het verzoek vanuit de gemeente kwam of de mogelijkheid bestond om in het pand aan de hoofdstraat 17 iets blijvends te realiseren. Dat verzoek zorgde er uiteindelijk voor dat Nynke Kloosterman door de gemeente De Marne als projectmanager werd aangesteld om te kijken of dat haalbaar zou zijn,” verteld Chantal Eggens. ,,Toen we vervolgens in mei 2014 met het Winkelhuis begonnen kwamen de ondernemers in sommige gevallen soms van ver. Apeldoorn en Assen zijn plaatsen die niet direct naast de deur liggen en wat voor bijvoorbeeld Eenrum, Ezinge, Zoutkamp, Zuurdijk of Uithuizen toch even anders is. Dat zorgde dat er van de ondernemers die er in het begin waren een deel is verdwenen en is vervangen door ondernemers die hier meer uit de buurt komen. Je merkte dat dit het Winkelhuis ten goede kwam. Zo weet ik nog goed dat toen Susan in het Winkelhuis kwam dat zorgde voor een grotere bekendheid hier in de regio. Susan is hier in de buurt opgeroeid en kent daardoor heel veel mensen.” De opmerking van haar collega-ondernemer doet de in Zoutkamp geboren en getogen Susan Bolt wel een beetje blozen maar ze moet haar collega-ondernemer wel gelijk geven. ,,Wat Chantal zegt klopt denk ik wel. Wanneer men een bekende in een winkel ziet dan loop je toch wat sneller naar binnen. Dat zien we ook heel duidelijk nu bijna alle ondernemers hier uit de buurt komen. Dat heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht, aldus Bolt die samen met nog zeven ondernemers ook het verkoopgedeelte voor haar rekening neemt. ,,Dat is ook de kracht van ons concept, we doen het allemaal samen waarbij sommige fysiek in de winkel staan en een ander meer op de achtergrond actief is. Anders kan het ook niet. De meeste van ons hebben namelijk naast het Winkelhuis nog meer activiteiten of een baan. Daarom is het concept ook zo leuk. We verkopen voor en van elkaar en dat zorgt toch voor een band.”Een ervaring die ook Martine Verschoor als pas gestarte ondernemer in het Winkelhuis heeft. ,,Ik werd rond Pasen, toen ik met mijn handgemaakt servies op een inspiratiebeurs in Winsum stond, door Monique Thiessens benaderd of ik er iets voor voelde om deel uit te gaan maken van het Winkelhuis in Leens. Ik kende het Winkelhuis niet en ben toen eerst eens gaan kijken. Direct bij binnenkomst had ik al iets van, dit is eigenlijk precies wat ik zoek. Allemaal verschillende winkeltjes in een groot pand. Ik woon zelf in Ezinge en heb daar onvoldoende ruimte heb om mijn zelfgemaakte producten te etaleren. Ik ben hier vervolgens op 1 juni begonnen en ik kan, nu ruim twee maanden later, niet anders zeggen dan dat ik best tevreden ben. Wat ik nu al via het Winkelhuis heb weten te verkopen was mij anders nooit gelukt en wat het weer leuk maakt om weer nieuwe dingen voor mijn assortiment te maken. Verder ben ik het met Chantal en Susan eens dat je door zelf met regelmaat fysiek aanwezig te zijn een echte binding met Winkelhuis en de mensen die er binnenkomen krijgt. En dat is iets wat voor mij het Winkelhuis als totaalplaatje heel erg leuk maakt, vertelt Martine Verschoor terwijl ondertussen Chantal Eggens haar auto heeft uitgepakt met nieuwe producten voor haar deel in de ‘shop en shop’. Want dat is iets, zo vertelt de Groningse, wat het Winkelhuis ook uniek maakt. ,,We staan natuurlijk niet iedere dag in het Winkelhuis. Dat betekent dat het iedere keer weer een verassing is wat je collega’s voor nieuwe producten aan hun shop hebben toegevoegd. En ik moet zeggen dat merk je ook aan de mensen die in het Winkelhuis komen. Sommige komen gericht voor iets maar velen komen echt even binnen om te kijken of er nog weer iets nieuws te ontdekken valt. Wanneer het woord nieuw valt haakt Susan Bolt daar direct op in met de opmerking dat het Winkelhuis ok absoluut geen kringloopwinkel is. ,,Dat bedoel ik niet denigrerend, maar dat zijn we gewoon niet. Daar komt nog ook eens bij dat ook vanuit de gemeente de geluiden duidelijk waren. Men vond een ‘shop in shop’-concept prima maar dan wel met nieuwe, en een grote verscheidenheid, aan producten. En ik moet zeggen dat dit ons prima is gelukt.” Wat verder ook prima gaat is de samenwerking met de overige ondernemers verteld Chantal Eggens. ,,Op woensdag 27 september organiseren we weer een Ladies Night. Bij eerdere avonden was de overige plaatselijke middenstand ook aanwezig en dat was echt heel erg leuk. Dat willen we ook deze keer weer op dezelfde wijze gaan doen omdat de onderlinge samenwerking zondermeer goed te noemen is.” Een prima samenwerking wat ook het geluid is wat er via wethouder Kor Berghuis vanuit de Gemeente De Marne te beluisteren valt. ,,Wij als gemeente horen alleen maar positieve geluiden. Positieve geluiden over de samenwerking onderling en ook met de rest van de ondernemers in Leen. Dat zorgt dat Leyten, de vastgoed-ontwikkelaar die het winkelcentrum de Marren als eigendom heeft, graag de ondernemers in het Winkelhuis ter wille wil zijn door een deel van het leegstaande gedeelte te verhuren. Wij als gemeente hebben regelmatig contact met Leyten en zijn blij dat ook positief zijn over het Winkelhuis. Want laten we eerlijk zijn, wanneer er een groot gedeelte van een winkelcentrum leeg staat is dat ook voor de overige ondernemers geen reclame. Daarom zijn wij er ook absoluut blij mee dat kleine ondernemers er op deze wijze voor zorgen dat de leefbaarheid in een dorp als Leens wordt uitgebreid. En wie weet is het een concept wat elders tot navolging gaat leiden. Want goed voorbeeld doet goed volgen zou ik zo zeggen.”